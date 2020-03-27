Новое оптоволокно производства "Швабе" начали использовать в изготовлении спецпродукции для космоса и ОПК

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Термостойкое кварцевое оптоволокно для телекоммуникаций и информационно-измерительных систем разработали в Санкт-Петербурге специалисты научно-производственного объединения (НПО), которое входит в холдинг "Швабе".

"Новый материал прошёл регистрацию, он уже успешно применяется при производстве волоконно-оптической продукции для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Особенность материала заключается в оловянном покрытии и наличии висмута в его составе.

"Олово с добавками висмута максимально защищает структуру покрытия оптоволокна от разрушения, обеспечивая срок службы от 25 лет, а также позволяет эксплуатировать его в условиях экстремально низких температур. В настоящее время специалисты "Швабе" могут производить оптоволокно диаметром от 125 до 1200 мкм. При этом толщина его оловянного покрытия составляет от 20 до 80 мкм", - сказано в сообщении.

Замгенерального директора "Швабе" Сергей Попов отметил, что "новая разработка используется при изготовлении и постановке на производство волоконно-оптических изделий специального назначения для нужд космической отрасли и ОПК". "Кроме того, сейчас мы также рассматриваем возможность в ближайшей перспективе создать оптоволокно с еще более температуростойким защитным покрытием в целях расширения сферы его практического применения", - сказал Попов, которого цитирует пресс-служба.