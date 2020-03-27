Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Вепрь»

АПЛ К-157 "Вепрь" пр. 971 AKULA-II в Мотовском заливе. Северный флот, июнь 1998 г. (фото (фото Ильи Курганова).

Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь» завершены, заявил официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

"Главкому ВМФ России Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки "Вепрь" проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе "Нерпа". Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле", – передает ТАСС слова Дыгало.

В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

"На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов", – добавил представитель флота.

Напомним, 19 марта сообщалось, что АПЛ проекта 971 Северного флота "Вепрь" проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации

Дмитрий Зубарев