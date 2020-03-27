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Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Вепрь»

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К-157 Вепрь
АПЛ К-157 "Вепрь" пр. 971 AKULA-II в Мотовском заливе. Северный флот, июнь 1998 г. (фото (фото Ильи Курганова).
Источник изображения: http://www.submarines.narod.ru

Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь» завершены, заявил официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

"Главкому ВМФ России Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки "Вепрь" проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе "Нерпа". Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле", – передает ТАСС слова Дыгало.

В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

"На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов", – добавил представитель флота.

Напомним, 19 марта сообщалось, что АПЛ проекта 971 Северного флота "Вепрь" проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-157 Вепрь
Проекты
971 Щука-Б
СФ
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