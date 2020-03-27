Названы сроки возвращения в строй АПЛ «Вепрь»

Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь» завершены, заявил официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.
"Главкому ВМФ России Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки "Вепрь" проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе "Нерпа". Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле", – передает ТАСС слова Дыгало.
В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.
"На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов", – добавил представитель флота.
Напомним, 19 марта сообщалось, что АПЛ проекта 971 Северного флота "Вепрь" проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации
Дмитрий Зубарев