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WarSpot

Raytheon пролетел

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Источник изображения: warspot.ru

Широко разрекламированные ракеты DeepStrike «не взлетели». Вчера, 25 марта, портал janes.com сообщил о том, что армия США решила не предоставлять компании Raytheon очередной финансовый транш в рамках программы Precision Strike Missile (PrSM).

Таким образом, армия исключила Raytheon из программы Precision Strike Missile. Это случилось после того, как подрядчик не уложился в заявленные сроки проведения испытаний. Единственным участником тендера осталась компания Lockheed Martin, успевшая провести уже два этапа испытаний своей ракеты.

Слайд из презентации ракет DeepStrike

Источник изображения: armyrecognition.com

Американская армия намерена перевооружить свои ракетные комплексы M270 MLRS и M142 HIMARS. За контракт соревновались компании Lockheed Martin и Raytheon.

11 декабря 2019 года пресс-служба Lockheed Martin сообщила об успешном завершении первых испытаний ракеты, созданной в рамках программы Precision Strike Missile (PrSM), ранее известной как Long-Range Precision Fire (LRPF). Второй этап испытаний состоялся 11 марта.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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