Войти
ЦАМТО

В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

267
0
0
Пусковые установки С-400
Пусковые установки С-400 на заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 26 марта. Пусковая установка нового мобильного комплекса для Воздушно-космических сил проходит испытания в России. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор "КБ специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.

"Для Воздушно-космических сил России в рамках опытно-конструкторских работ создан современный мобильный комплекс. Разработана и проходит испытания самоходная пусковая установка", – сказал В.Долбенков в интервью журналу "Оборона России".

Он отметил, что впервые в отечественном машиностроении решена задача создания "электрогидропривода с установкой транспортно-пускового контейнера с высокой степенью точности по вертикали для систем ПВО и ПРО". "Разработана аппаратура стартовой автоматики. Для эксплуатации самоходной пусковой установки и ее обслуживания создана транспортная машина", – цитирует "РИА Новости" гендиректора КБСМ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
КБСМ
Похожие новости
13.07.2017
"Алмаз-Антей" представил на "Иннопроме-2017" новые разработки своего научного центра
12.03.2014
СЗРЦ концерна ПВО «Алмаз – Антей» открыл первую в России кафедру «Средств ВКО и ПВО»
21.03.2012
ВМФ России: воспоминания о будущем — часть II
03.03.2011
Строительство комплекса по производству средств ПВО концерна "Алмаз-Антей" признано стратегическим проектом для Петербурга
15.02.2011
"Алмаз-Антей" освобождает Лермонтовский
11.06.2008
Концерн ПВО "Алмаз-Антей" приступил к строительству машиностроительного технопарка в Санкт-Петербурге стоимостью 500 млн долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 05:00
  • 192
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 27.03 04:35
  • 6
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 27.03 04:31
  • 2
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 27.03 04:13
  • 1
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
  • 27.03 04:08
  • 1
Бесшумная "Щука": как Япония помогла СССР сделать стелс-подлодку
  • 27.03 03:53
  • 2
Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр
  • 27.03 03:36
  • 22
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 27.03 00:41
  • 44
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 27.03 00:04
  • 5
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 26.03 23:51
  • 1
Россия может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали
  • 26.03 23:47
  • 9
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 26.03 22:42
  • 1
Доля России в общемировом объеме экспорта ВиВТ в 2019 году составила 16,33%
  • 26.03 22:37
  • 1
Борисов: электронной промышленности нужно "в разы больше" инвестиций
  • 26.03 22:15
  • 11
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 26.03 22:03
  • 7
На новейшем авианосце США засорились туалеты