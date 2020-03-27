В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

ЦАМТО, 26 марта. Пусковая установка нового мобильного комплекса для Воздушно-космических сил проходит испытания в России. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор "КБ специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.

"Для Воздушно-космических сил России в рамках опытно-конструкторских работ создан современный мобильный комплекс. Разработана и проходит испытания самоходная пусковая установка", – сказал В.Долбенков в интервью журналу "Оборона России".

Он отметил, что впервые в отечественном машиностроении решена задача создания "электрогидропривода с установкой транспортно-пускового контейнера с высокой степенью точности по вертикали для систем ПВО и ПРО". "Разработана аппаратура стартовой автоматики. Для эксплуатации самоходной пусковой установки и ее обслуживания создана транспортная машина", – цитирует "РИА Новости" гендиректора КБСМ.