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ТАСС

Атомная подлодка "Вепрь" завершила испытания после ремонта и вернется на Севфлот в апреле

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К-157 Вепрь
АПЛ К-157 "Вепрь" пр. 971 AKULA-II в Мотовском заливе. Северный флот, июнь 1998 г. (фото (фото Ильи Курганова).
Источник изображения: http://www.submarines.narod.ru

Во время испытаний в Баренцевом море подводники проверили все системы и бортовое оборудование

ТАСС, 26 марта. Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 "Вепрь" завершены. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"Главкому ВМФ России Николаю Евменову доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки "Вепрь" проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе "Нерпа". Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле", - сказал Дыгало.

В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

"На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов", - добавил представитель флота.

Атомные подлодки проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Вепрь" строился на "Севмаше" и передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".

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К-157 Вепрь
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