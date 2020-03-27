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Минобороны Индонезии готовит контракт на приобретение двух кораблей на базе датского фрегата "Ивер Хюитфельд"

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 26 марта. Замминистра обороны Индонезии Вахью Шакти Тренгоньо в интервью Detik.com сообщил о некоторых деталях планируемого контракта по строительству двух фрегатов на базе корабля класса "Ивер Хюитфельд" датской компании Odense Maritime Technology.

Как сообщает Defense Studies со ссылкой на замминистра, контракт, предусматривающий постройку двух фрегатов индонезийской компанией PT PAL, все еще находится в процессе подготовки. Стоимость работ по проекту предварительно оценивается в 720 млн. долл. (около 11 трлн. индонез. рупий). Фрегаты будут построены на 100% в Индонезии по датской лицензии. Срок реализации проекта – 5,5 лет (66 месяцев).

По словам замминистра обороны, фрегат класса "Ивер Хюитфельд" в настоящее время входит в десятку лучших фрегатов мира. В случае его закупки Индонезией, фрегат длиной 138,7 м и полным водоизмещением 6645 т станет вторым по размерениям в тихоокеанском регионе надводным боевым кораблем после эсминца класса "Хобарт" ВМС Австралии, который имеет длину 147,2 м и водоизмещение 7700 т.

Согласно источнику Defense Studies, близкому к Министерству обороны Индонезии и пожелавшему остаться анонимным, контракт на строительство головного фрегата уже подготовлен, однако не сформированы приложения в форме технических спецификаций, касающихся радиолокационной аппаратуры и вооружения, что препятствует подписанию основного договора. Также источник сообщил, что подписанный договор вступит в силу после выплаты авансового платежа в размере 15%, на что отводится 130 дней (после подписания контракта).

Что касается радиолокационной аппаратуры и вооружения, то не все оригинальное оборудование может быть приобретено, поскольку Индонезия не является членом НАТО. О номенклатуре приобретенного вооружения и его производителях станет известно позднее.

Как уже сообщал ЦАМТО, индонезийский флот, оценивая варианты приобретения двух фрегатов, в марте 2019 года объявил, что склоняется к закупке модифицированных датских фрегатов класса "Ивер Хюитфельд" компании Odense Maritime Technology.

С 2015 по 2019 гг. индонезийские власти реализуют первый этап плана модернизации ВМС Minimum Essential Force (MEF). В рамках этой программы Индонезия уже приобрела у голландской Damen два фрегата проекта SIGMA 10514. Последний из них вступил в строй в январе 2018 года. Тем не менее, как отмечали эксперты индонезийского военного ведомства, флоту в долгосрочной перспективе потребуются еще четыре фрегата.

Три фрегата класса "Ивер Хюитфельд" были построены для датского флота в 2011-2012 гг. Их водоизмещение составляет 6645 т, длина корпуса – 138,7 м, ширина – 19,8 м, скорость – до 26 узлов, дальность плавания – 9000 миль, экипаж – 100 человек. Корабли этого класса вооружены ЗУР SM-2 и RIM-162 ESSM, противокорабельными ракетами "Гарпун", 76-мм артустановками, 35-мм зенитными арткомплексами и 324-мм торпедными аппаратами.

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Австpалия
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Продукция
Harpoon ПКР
RIM-162 ESSM
SM-2
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