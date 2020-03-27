Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»

Источник изображения: https://www.alevkurp.by/

Недавно военная делегация из Сербии посетила Белоруссию, ознакомившись с ходом работ по капремонту и модернизации четырех МиГ-29, которые должны быть переданы Белграду. При этом был поднят вопрос о сотрудничестве по другим проектам, реализация которых призвана возродить отдельные сегменты национальной обороны.

«Панцирь-С» - лишь первый шаг

Со слов помощника министра обороны Ненада Милорадовича, в частности обсуждалась возможность усовершенствования средств ПВО, состоящих на вооружении страны. Белоруссия уже осуществляла модернизацию целого ряда изделий для нужд инозаказчиков – ЗРК С-125 «Нева» и «Печора» (экспортный вариант), 2K12 «Куб» и «Квадрат», РЛС Р-18, то есть именно тех систем, которыми оснащена сербская армия.

Как пояснил Милорадович, Белград приступил к восстановлению своего противовоздушного потенциала после приобретения ЗРК «Мистраль» у Франции и ПЗРК «Панцирь-С1» у РФ:

«Панцирь» стал хорошей основой для долгожданной модернизации ПВО.

Какие дальнейшие шаги предпримут военные в этом направлении попыталось разобраться издание Tango Six. С его слов, еще в 2017 году бывший глава военного ведомства Зоран Дордевица заявлял о готовности Минска подарить два ЗРК с условием оплаты их капремонта и модернизации или продать С-300.

В настоящее время 250-я ракетная бригада ПВО Сербии имеет на вооружении два дивизиона С-125M1T «Нева» и три дивизиона 2K12 Club-M1. Часть из них проходила модернизацию, но она не идет ни в какое сравнение с вариантами улучшения, которые предлагает Белоруссия. Как отмечает Tango Six, Минск сейчас продвигает две усовершенствованные модификации С-125 и одну Club / «Квадрат».

Источник изображения: https://www.alevkurp.by/

«Алебарда»

Надежда на Белоруссию

Компания «Тетраэдр» предлагает комплекс С-125-2TM «Печора-2TM», разработка которого началась в декабре 2006 года. Он характеризуется повышенной стойкостью к воздействию помех, большей точностью огня (коэффициент попадания 0,85), дальностью (максимум 35,4 км) и высотой (25 км) действия и в состоянии работать по целям с низким ЭПР (0,02 кв. м) и со скоростью полета 900 м/с. Вместе с обновленным ЗРК могут применяться усовершенствуются радары P-18T и P-19T, в том числе в мобильном исполнении. Пользователями ЗРК данного типа стали Азербайджан, Казахстан и Вьетнам.

Второй вариант предлагает компания «Алевкурп». С-125-2БM «Печора-2БM» («Алебарда») разрабатывалась с 2011 года. Её ТТХ также существенно превосходят «Неву», но, как отмечает Tango Six, данный тип выглядит «немного слабее» в сравнении с «Печорой-2ТМ». «Алебарда» имеет повышенную устойчивость к помехам, большую точность поражения (от 0,72), дальность (максимум 30 км) и высоту (22 км) действия и способна работать по целям со скоростью движения в 800 м/с. Её единственным заказчиком стал Туркменистан.

«Алевкурп» продвигает и улучшенный вариант «Квадрата», получившего приставку «МА». Дальность поражения составляет 42 км, по высоте – 25 км, скорость движения цели – до 1200 м/с. Как считает Tango Six, по своим ТТХ данная система близка к российскому изделию «Бук-М2». Её единственным покупателем является Мьянма.