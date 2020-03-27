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Военное обозрение

Россия и семь других стран в обращении к генсеку ООН призвали снять санкции

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Источник изображения: topwar.ru

Россия попросила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша призвать мировое сообщество отменить санкции, так как они препятствуют эффективной борьбе с коронавирусом. Свое обращение российские дипломаты опубликовали на официальной странице в Twitter представительства РФ при ООН.

В нем они, в частности, заявили:

Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности.

Данное заявление Российской Федерации поддержали также Куба, Сирийская Арабская Республика, Венесуэла, Китайская Народная Республика, Северная Корея, Исламская Республика Иран и Никарагуа. Они выступили за снятие ограничений, мешающих бороться с COVID-19, и призвали мировое сообщество к глобальной солидарности.

Сейчас во многих странах, поддержавших санкции против России, все более популярным становится стремление к их отмене.

Например, депутат бундестага Антон Фризен, который входит в состав комитета по международным отношениям, потребовал отмены ограничений против Российской Федерации, чтобы поддержать немецкую экономику во время пандемии коронавируса. Он подсчитал, что Германия из-за антироссийских санкций ежегодно теряет около 8 миллиардов евро.

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Венесуэла
Германия
Иран
Китай
КНДР
Куба
Никарагуа
Россия
Сирия
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