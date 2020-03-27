Повышение мощи артиллерии США: заказаны новые гаубицы M109A7 Paladin

Источник изображения: topwar.ru

Британская военно-промышленная компания BAE Systems получила новый заказ от Министерства обороны США. Она должна произвести партию самоходных гаубиц M109A7 Paladin. Цель - повышение боевых возможностей артиллерии сухопутных войск США.

Согласно условиям контракта, заключенного на общую сумму в 339 млн долларов, BAE Systems обязуется поставить США 48 самоходных гаубиц M109A7 Paladin под боеприпасы M992A3 CAT, а также автомобили поддержки полевых артиллерийских боеприпасов M992A2 (FAASV) и запасные части.

В Пентагоне считают, что выполнение заказа позволит значительно усилить боевые возможности артиллерийских подразделений бронетанковых бригад американской армии. Тем более, что увеличение мощи артиллерии сейчас рассматривается как одна из приоритетных задач в плане развития американских сухопутных войск.

Еще в 2017 году американский центр RAND, занимающийся и военно-политическими исследованиями, установил, что именно армейская артиллерия в настоящее время является «ахиллесовой пятой» сухопутных войск США. Так, в американских бригадах – лишь один артиллерийский дивизион, а российская армия имеет куда большее количество подразделений огневой поддержки в составе и мотострелковых, и танковых соединений.

Таким образом, американская армия по артиллерийской мощи заметно уступает российской и это обстоятельство, как указывают специалисты, может сыграть очень важную роль в случае вооруженного конфликта. Российская артиллерия просто подавит американскую, которая не только малочисленнее, но и обладает меньшей скорострельностью.

Генерал Джон Мюррей, глава армейского фьючерсного командования США, обратился к Конгрессу США с заявлением о необходимости восстановления возможностей дальней армейской артиллерии. Именно в связи с необходимостью исправить существующее отставание американское военное руководство и обратилось к заказу новых гаубиц M109A7.

Новые гаубицы M109A7 должны отвечать долгосрочным потребностям американской армии, что требует использования при их производстве новейших технологий. В частности, гаубицы будут использовать абсолютно новое шасси, основанное на решениях семейства машин Bradley в сочетании с новой электронной архитектурой.

Источник изображения: topwar.ru

Первый контракт на производство и поставку гаубиц был заключен еще в 2017 году, но тогда он касался мелкосерийного производства. Последний заказ увеличивает общее количество приобретенных самоходных гаубиц до 204, а общую стоимость поставок – до 1,5 млрд долларов.

Напомним, что гаубицы M109 находятся на вооружении американской армии с 1963 года. Впервые серьезную проверку они прошли во время Вьетнамской войны, а затем участвовали практически во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых были задействованы подразделения американских вооруженных сил. Кроме США, различные модификации гаубицы М109 стоят на вооружении армий множества стран – от Италии, Испании, Греции до Марокко, Таиланда и Тайваня.

Программа модернизации Paladin предполагает дальнейшее коренное преобразование боевых возможностей американской артиллерии. Кроме того, американское военное ведомство приступило к разработке стратегической пушки дальнего действия, способной стрелять на 1800 км. Новую пушку планируется использовать вместе с ракетными комплексами против наиболее важных в стратегическом отношении целей.

Параллельно планируется совершенствовать и средства обнаружения и наведения, поскольку от обновленной артиллерии ожидается способность работать на дальних дистанциях. В числе важных инструментов обнаружения целей рассматриваются разведывательные самолеты будущего и низкоорбитальные спутники, а также усовершенствованные датчики на F-35 Joint Strike Fighter.