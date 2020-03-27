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Приграничные с Турцией районы оказались в зоне досягаемости российской тяжелой артиллерии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Все ближе срок завершения ультиматума, который Россия поставила Турции и протурецким боевикам. Однако, до сих пор автомагистраль М-4 (Латакия – Алеппо) так и не разблокирована.

Между тем, Анкара продолжает стягивать тяжелое вооружение в район трассы, очевидно, понимая, что не способна выполнить условия соглашения о перемирии и готовясь противостоять наступлению сирийской армии, пишет Free News.

В свою очередь Россия также не сидит без дела. К линии фронта в Идлибе направлены мощнейшие полевые артиллерийские орудия. Замечена переброска крупнокалиберных 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б». Дальность поражения российских орудий достигает 30 км, что позволит создать глубокую брешь в обороне исламистов при проведении войсковой операции. То есть фактически вся территория, занятая боевиками, окажется под огневым контролем.

Мощность «Мста-Б» такова, что в результате прямого попадания 152-мм снаряда по турецкой бронемашине «Кirpi» на ее месте осталась только огромная воронка глубиной несколько метров.

На данный момент неизвестно, сколько гаубиц российские военные перебросили в Идлиб. Впрочем, скорее всего речь может идти о нескольких десятках, что позволит сократить случаи применения российской авиации, боевые вылеты которой «обходятся в копеечку».

«Российская авиация будет осуществлять лишь прикрытие российских и сирийских военных. Учитывая находящуюся под контролем САА территорию, из российских гаубиц можно будет наносить удары вплоть до приграничных с Турцией районов, и, судя по всему, это будет совершенно беспощадный огонь», - отмечают военные эксперты.

Впрочем, аналитики не исключают возможности, что переход к использованию артиллерийских систем может быть вызван и переброской Турцией в район Идлиба своих систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Таким образом, Россия хочет обезопасить свою авиацию, обойдясь более дешевым, но еще и достаточно эффективным способом, тем более, что «Мста-Б» может применять управляемые снаряды «Краснополь».

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Краснополь
Мста-Б
Мста-С
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