Подготовку армии РФ к борьбе с коронавирусом показали на видео

Отработку борьбы с коронавирусом войсками РХБЗ показали на видео.

Телеканал "Звезда" показал, как войска РХБЗ отрабатывают методы борьбы с эпидемией коронавируса. Напомним, внезапная проверка ВС РФ ЦВО и ЗВО была объявлена 25 марта.

В сюжете можно увидеть, как военнослужащие ставят заслон опасной инфекции. Обрабатывается личный состав, техника, здания и даже дороги. Здесь не обойтись без спецтехники. Это авторазливочные станций АРС-14КМ, установки специальной обработки УССО, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У и полевые лаборатории КЛП-10.

Они не столь известны и "медийны", как танки или ракетные комплексы, но сейчас их роль особенно актуальна. Вирус снарядом не уничтожишь. А эти машины способны оперативно и эффективно провести дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружений, военной техники, транспорта и местности.

Олег Корякин