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Российская газета

Военные разворачивают полевые госпитали и берут пробы воздуха

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В рамках организованной по решению Верховного главнокомандующего внезапной проверки готовности воинских частей к ликвидации угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций по тревоге подняли базирующийся в Екатеринбурге медицинский отряд специального назначения. Его сотрудники совершили марш на один из полигонов в Свердловской области. Там из модулей-контейнеров, оснащенных современным медоборудованием, они развернули полевой госпиталь.

В Минобороны корреспонденту "РГ" рассказали о возможностях этого лечебного пункта. Его лабораторно - диагностический модуль позволяет за сутки проводить до полутора тысяч рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований. В полевом госпитале есть своя перевязочная, где за день можно оказать первую помощь более чем 60 пациентам. А в хирургическом модуле - провести за то же время до 8 операций. Госпиталь оборудован своей реанимационной, модулем интенсивной терапии и мобильным комплексом врачебной помощи. Все объекты оснащены системой автономного жизнеобеспечения с аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции. Это особенно важно, когда речь идет о лечении инфекционных заболеваний.

Тем временем в четырех регионах Западного военного округа сформировали специализированные группировки войск - их создание предусмотрено планом, накануне озвученным министром обороны Сергеем Шойгу. В эти группировки вошли соединения и части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные и тыловые подразделения, военная полиция. Всего около тысячи солдат и офицеров и более 200 единиц техники: мобильные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки ТМС-65У и комплексы полевых лабораторий КЛП-10. С их помощью расположенный в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно получает сведения и анализирует эпидемиологическую обстановку в районах действий войск.

Учитываются и данные с мобильных постов РЗБЗ. С помощью машин химической разведки РХМ-6 в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях на маршрутах движения сводных отрядов взяли пробы воздуха, воды и грунта. Их передали расчетам комплексов полевых лабораторий КЛП-10. В случае обнаружения условного вируса, границы его распространения и другую информацию нанесут на электронную карту. В онлайн-режиме она доступна все командирам - от взводного до командующего округом. Только после оценки уровня заражения боевую технику отправят на полигоны.

В сообщении Минобороны говорится об "условной эпидемиологической обстановке", но на фоне пандемии коронавируса устроенная президентом страны проверка не выглядит обычным учением. Хотя случаев заболевания этой инфекцией в армии не зафиксировано, с чем-то подобным наши военные никогда не сталкивались. Поэтому важно отработать все действия по всей армейской вертикали - от Министерства обороны до каждого взвода и расчета. В том числе проанализировать транспортные возможности ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы, пораженные инфекцией, и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

Для решения этой задачи около десятка военно-транспортных Ил-76 перелетели из Тверской, Псковской, Оренбургской и Ульяновской областей на оперативный аэродром под Саратовом. Их экипажи займутся переброской личного состава и техники войск радиационной, химической и биологической защиты на большие расстояния.

Тем временем

В Минобороны РФ решили перенести весенние каникулы в подведомственных довузовских учебных заведениях на лето. Об этом сообщил статс-секретарь министерства Николай Панков.

"Мы ежедневно проводим мониторинг ситуации в каждом довузовском учебном заведении, принимаем дополнительные профилактические меры. На сегодняшний день ситуация стабильная и находится под полным контролем, - обратился он по телемосту к ребятам. - И у нас, и у ваших родителей были опасения, как организовать переезд каждого из вас к месту проживания без риска для вашего здоровья, как обеспечить возвращение после каникул". Тогда-то и было принято решение об их переносе.

Чтобы ребята не грустили, для них устраивают онлайн-представления. Так, первый концерт в режиме видео-конференц-связи дал ансамбль песни и пляски имени Александрова. Его артисты исполнили военно-патриотические песни, а потом воспитанники смогли пообщаться с солистами и музыкантами.


Юрий Гаврилов

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