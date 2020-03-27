Минобороны РФ cтроит 16 модульных инфекционных центров

Госпиталь Центральной медсанчасти ФМБА №1 России в г. Байконур.

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ на фоне ситуации с коронавирусом планирует до середины мая завершить строительство 16 модульных инфекционных центров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести 8 центров (в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Улан-Удэ, Уссурийске), до 15 мая завершить строительство оставшихся 8 центров обшей ёмкостью на 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининград, Ростов-на-Дону, Севастополь, Омск, Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, Хабаровск",- сказал Шойгу на заседании правительства в четверг.

По его словам, к строительству центров приступили 20 марта.

"На сегодняшний день в нем задействовано 4 тыс. человек, 750 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. К ним привлечены железнодорожные, инженерные войска", - сказал Шойгу.

На строительство 16 инфекционных центров для военных из резервного фонда правительства РФ выделено почти 9 млрд рублей.

Согласно распоряжению от 18 марта, министерству обороны России из резервного фонда правительства выделяется 8, 8 млрд рублей "на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций, имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих".

Минобороны РФ должно предоставить доклад об использовании этих средств до 1 февраля 2021 года.

На сегодняшний день, по словам, Шойгу, среди военнослужащих заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.