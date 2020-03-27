Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ cтроит 16 модульных инфекционных центров

248
0
0
Госпиталь Центральной медсанчасти ФМБА №1
Госпиталь Центральной медсанчасти ФМБА №1 России в г. Байконур.
Источник изображения: © Инна Финочка/ТАСС

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ на фоне ситуации с коронавирусом планирует до середины мая завершить строительство 16 модульных инфекционных центров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести 8 центров (в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Улан-Удэ, Уссурийске), до 15 мая завершить строительство оставшихся 8 центров обшей ёмкостью на 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининград, Ростов-на-Дону, Севастополь, Омск, Петропавловск-Камчатский, Уссурийск, Хабаровск",- сказал Шойгу на заседании правительства в четверг.

По его словам, к строительству центров приступили 20 марта.

"На сегодняшний день в нем задействовано 4 тыс. человек, 750 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно. К ним привлечены железнодорожные, инженерные войска", - сказал Шойгу.

На строительство 16 инфекционных центров для военных из резервного фонда правительства РФ выделено почти 9 млрд рублей.

Согласно распоряжению от 18 марта, министерству обороны России из резервного фонда правительства выделяется 8, 8 млрд рублей "на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций, имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих".

Минобороны РФ должно предоставить доклад об использовании этих средств до 1 февраля 2021 года.

На сегодняшний день, по словам, Шойгу, среди военнослужащих заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
Похожие новости
22.01.2020
Современное вооружение и успехи в Сирии. Как Шойгу изменил российскую армию
13.01.2020
Две трети оборонзаказа в России пойдет на закупки нового оружия
13.01.2020
Определены основные задачи Минобороны России на 2020 год
15.01.2015
Новые масштабы оборонных задач
24.03.2014
Экипировка солдата: в огне не горит, в воде не мокнет
15.07.2013
Трудные вопросы о военной реформе в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 05:00
  • 192
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 27.03 04:35
  • 6
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 27.03 04:31
  • 2
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 27.03 04:13
  • 1
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
  • 27.03 04:08
  • 1
Бесшумная "Щука": как Япония помогла СССР сделать стелс-подлодку
  • 27.03 03:53
  • 2
Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр
  • 27.03 03:36
  • 22
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 27.03 00:41
  • 44
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 27.03 00:04
  • 5
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 26.03 23:51
  • 1
Россия может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали
  • 26.03 23:47
  • 9
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 26.03 22:42
  • 1
Доля России в общемировом объеме экспорта ВиВТ в 2019 году составила 16,33%
  • 26.03 22:37
  • 1
Борисов: электронной промышленности нужно "в разы больше" инвестиций
  • 26.03 22:15
  • 11
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 26.03 22:03
  • 7
На новейшем авианосце США засорились туалеты