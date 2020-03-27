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Деловая газета "Взгляд"

Ростех разработал новый бесшумный бронебойный патрон

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Пистолет "Удав"
Пистолет "Удав".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) разработал новый бесшумный бронебойный патрон калибра 9 мм для пистолета «Удав» с уменьшенной скоростью пули, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Новый боеприпас способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты, сохраняя при этом повышенные показатели незаметности выстрела", – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Патроны были разработаны в рамках опытно- конструкторской работы над пистолетом "Удав".

"Инновационные решения, примененные в патроне, обеспечили его признание изобретением – на новый боеприпас получен патент", – отметили в Ростехе.

Пуля нового патрона пробивает бронежилет 2-го класса защиты при бесшумном и беспламенном выстреле.

"Это достигается за счет того, что при создании патрона масса пули была увеличена, на переднем торце ее сердечника была добавлена режущая кромка, образованная двумя плоскими гранями", – пояснили в пресс-службе.

В корпорации напомнили, что существующие патроны для бесшумной стрельбы не пробивают бронежилеты 2-го класса защиты из-за недостаточной скорости пули – около 200-290 м/ с.

Пули, которые пробивают такие бронежилеты, летят со скоростью более 400 м/с, что не позволяет вести бесшумный огонь.

Напомним, в январе в Минобороны сообщили, что партия из 50 новейших пистолетных комплексов "Удав" будет передана Минобороны от предприятия-изготовителя в этом году.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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