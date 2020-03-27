Министерство обороны начало войну с пандемией

Департамент информации и массовых коммуникаций (ДИМК) МО РФ 25 марта сообщил, что по заявлению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, с этого дня, в соответствии с распоряжением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, подразделениях войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка готовности войск для решения задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с пандемией. Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах ВС без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Проверка будет проходить в два этапа. На первом этапе командованию военных округов, центральных органов военного управления предстоит сформировать группировки сил и средств и сводные отряды ликвидации последствий инфекции, которые обеспечат принятие всех необходимых мер для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих.

В ходе второго этапа в течение двух суток будет оценена способность медицинских отрядов специального назначения, штатных и сводных медицинских подразделений военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, а также мобильного резерва Генерального штаба ВС РФ по своевременному развертыванию сил и средств, которые будут осуществлять противодействие распространению инфекции и обеспечат ее остановку.

В процессе проверки будут также проанализированы возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнения комплекса карантинных и лечебных мероприятий. Завершение мероприятий проверки возможностей войск по ликвидации пандемии запланировано на 28 марта.

О мероприятиях по оценке готовности ВС РФ к решению задач по проведению противоэпидемических акций в войсках будут соответствующим образом проинформированы военные атташе при посольствах иностранных государств в Российской Федерации.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»