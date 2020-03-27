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Независимое военное обозрение

Запад атакует Россию в информационном пространстве

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

На пленарном заседании Совета Федерации, состоявшемся 25 марта года, в рамках «правительственного часа» министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выступил с докладом, в котором сообщил сенаторам о состоянии и дальнейших направлениях развития ВС РФ. В своем выступлении министр осветил практически все вопросы военного строительства.

Как отметил генерал, количество кибератак на российскую армию с территории других стран в среднем увеличиваются на 12% ежегодно. «За последние три года на информационную структуру вооруженных сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%», - заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что информационное пространство «стало еще одним театром военных действий», но Россия готова к борьбе на этом направлении. По словам министра, в МО создана надежная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающих высокую устойчивость системы управления ВС. «Все атаки нейтрализуются», - сказал глава военного ведомства.

Шойгу напомнил присутствующим и о том, что страны Запада регулярно выдвигают против России громкие и совершенно необоснованные обвинения, о вмешательстве в их внутренние дела, о хакерских атаках, о сокрытии боевых потерь и о многих других противозаконных акциях.

Особенно активно в этом направлении выступает Вашингтон, обвиняющий Москву во вмешательстве в выборный процесс США. В конце февраля российское посольство в США, комментируя эти обвинения, заявило: «Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией».

Как заявил генерал, в России все эти обвинения «подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом». «Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада», - заметил министр и призвал сенаторов отрегулировать российское законодательство в данной области.

По итогам «правительственного часа» СФ принял постановление, в котором отмечается, что современное состояние ВС РФ обеспечивает их высокую боевую готовность, а виды и рода войск способны выполнить все стоящие перед ними задачи.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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