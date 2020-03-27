Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции

Головной большой сторожевой катер QC 901, построенный для береговой охраны Катара турецкой компанией Ares Shipyard по проекту Ares 150 Hercules разработки британской компании ВМТ.

ЦАМТО, 26 марта. Турецкая компания Ares Shipyard поставит 122 скоростных патрульных катера (FPB) для Береговой охраны Турции в рамках программы, которая в настоящее время находится на этапе утверждения проекта.

Планируется, что строительство катеров начнется во втором квартале 2020 года.

Как сообщает Shephard, катер Ares-35 является новой разработкой, выполненной из композитных материалов. Катер оснащен двумя дизельными двигателями и водометными движителями, расчетная максимальная скорость – 35 узлов, дальность плавания – 160 морских миль.

По заявлению генерального директора Ares Shipyard Утку Аланка (Utku Alanc), проект представляет собой самый крупный заказ в истории компании и будет реализован в течение пяти лет.

Компания планирует передавать заказчику шесть катеров каждые два месяца. Они будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и выполнения других задач, связанных с обеспечением безопасности в прибрежной зоне.