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ЦАМТО

Летчики штурмовиков Су-25СМ3 на учении применили новейший прицельно-навигационный комплекс "Солт-25"

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Штурмовик Су-25СМ3
Штурмовик Су-25СМ3.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

ЦАМТО, 26 марта. Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка ЮВО, базирующегося на Кубани, в ходе плановой летно-тактической подготовки нанесли удары по объектам ПВО условного противника в ночных условиях в составе звена и эскадрильи.

При выполнении летно-тактических заданий пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой ПВО условного противника в горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям, используя возможности штатного прицельно-навигационного комплекса СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная).

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами.

Экипажи также отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные "бочки", "виражи", "пикированные горки с большими углами наклона".

Всего в зимнем периоде обучения летчики штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО совершили свыше 2,2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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