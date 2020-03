«Никакой холодной войны нет»: в Европе комментируют российскую помощь Италии

В прессе стран НАТО комментируют помощь, которую Россия оказывает Италии в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что Россия по линии главного военного ведомства направила в Италию несколько транспортных бортов с военными вирусологами, специальной техникой и оборудованием. Одна из колонн техники уже прибыла в наиболее страдающий регион Италии – провинцию Ломбардия.

В норвежской прессе пишут о том, что комментарии итальянских властей и рядовых граждан страны показывают факт: «никакой холодной войны, о которой говорили всё последнее время, нет». Отмечается, как итальянские власти и представители вооружённых сил встречают российских военных, высказывая «в адрес русских слова благодарности за оказываемую помощь».

Норвежская Aftenposten:

Италия находится в глубочайшем кризисе и замечает, откуда к ней приходит помощь. Русские военные разгрузили самолёты и в срочном порядке отправились на проведение мероприятий по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В британской прессе тем временем написали о том, что «российская помощь окажется для Италии небезвозмездной». По мнению британского автора, якобы Россия «попросит Италию смягчить антироссийские санкции». Странное заявление, особенно от представителей Соединённого королевства, которое, во-первых, никакой достойной внимания помощи той же Италии пока не оказало, во-вторых, само известно тем, что за любую свою помощь потом серьёзно спросит с того, кому оно её предоставляло.

Несколько читательских комментариев в европейской прессе и блогах (комментарии зачастую диаметрально противоположны по смыслу и оценкам российской деятельности в Италии):

In spite of EU sanctions, Russia was one of the first countries to answer #Italy’s call for help to contain the spread of #Coronavirus. pic.twitter.com/F8H92UYZ2a

- Sarah Abdallah (@sahouraxo) March 25, 2020