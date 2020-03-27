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Военное обозрение

«Никакой холодной войны нет»: в Европе комментируют российскую помощь Италии

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Источник изображения: topwar.ru

В прессе стран НАТО комментируют помощь, которую Россия оказывает Италии в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что Россия по линии главного военного ведомства направила в Италию несколько транспортных бортов с военными вирусологами, специальной техникой и оборудованием. Одна из колонн техники уже прибыла в наиболее страдающий регион Италии – провинцию Ломбардия.

В норвежской прессе пишут о том, что комментарии итальянских властей и рядовых граждан страны показывают факт: «никакой холодной войны, о которой говорили всё последнее время, нет». Отмечается, как итальянские власти и представители вооружённых сил встречают российских военных, высказывая «в адрес русских слова благодарности за оказываемую помощь».

Норвежская Aftenposten:

Италия находится в глубочайшем кризисе и замечает, откуда к ней приходит помощь. Русские военные разгрузили самолёты и в срочном порядке отправились на проведение мероприятий по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В британской прессе тем временем написали о том, что «российская помощь окажется для Италии небезвозмездной». По мнению британского автора, якобы Россия «попросит Италию смягчить антироссийские санкции». Странное заявление, особенно от представителей Соединённого королевства, которое, во-первых, никакой достойной внимания помощи той же Италии пока не оказало, во-вторых, само известно тем, что за любую свою помощь потом серьёзно спросит с того, кому оно её предоставляло.

Несколько читательских комментариев в европейской прессе и блогах (комментарии зачастую диаметрально противоположны по смыслу и оценкам российской деятельности в Италии):


Классная пропаганда. Они ещё и сами это сняли.

Давно замечено, что куда приходят русские, там в итоге наступает мир, а куда приходят, например, США, - хаос и война. Что вообще НАТО и ЕС предоставило страдающей Италии? Только слова.

Страны, склонные к социализму, склонны помогать даже тем странам, которые основаны на капитализме.

Каждый в Европе сегодня вам скажет: остерегайтесь данайцев, дары приносящих.

Тем временем в самой Италии подавляющее большинство оценок действий России в плане помощи в борьбе с пандемией носят позитивный характер. И лишь отдельные, особо подверженные западной пропаганде, люди всерьёз считают российскую помощь «троянским конём».

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Италия
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