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Известия.ru

Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook 26 марта.

Она обратила внимание своих читателей на репортаж с участием начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения полковника Игоря Богомолова, который сказал, что местные с радостью встречают солдат, и военные не чувствуют, что находятся в другой стране.

«Это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю, это репортаж о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжёлый период своей истории», — написала Захарова.

Ранее в этот же день стало известно, что колонна спецтехники с военными специалистами министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо.

С 23 по 25 марта в Италию прилетели пятнадцать самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые привезли военных вирусологов и эпидемиологов и доставили в республику груз с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции стороны договорились 22 марта.

По данным Worldometer на 26 марта, в Италии зарегистрировано 74,3 тыс. заразившихся коронавирусом. 7,5 тыс. человек — скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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Страны
Италия
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
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