Медицинский спецназ ЦВО развернул полевой госпиталь под Екатеринбургом

Стартовали специальные учения с целью проверки готовности медицинских специалистов, специальной техники и оборудования медицинского отряда специального назначения (МОСН) окружного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военнослужащие МОСН совершили марш на штатной технике на один из полигонов в Свердловской области, где развернули полевой госпиталь на основе модулей-контейнеров переменного объема, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.

В учении Екатеринбургского МОСН на полигоне задействованы медицинский лабораторно-диагностический модуль, способный проводить до 1,5 тыс. рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, предперевязочная с возможностью оказания помощи свыше 60 пациентам в сутки, перевязочная (3 пострадавших в час), операционная (до 8 операций в сутки), реанимационная, модуль интенсивной терапии и подвижный комплекс врачебной помощи.

Все развернутые медицинские модули оснащены системами автономного жизнеобеспечения с возможностями кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.

В период с 25 по 28 марта с.г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит внезапная проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.