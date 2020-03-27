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Российская газета

Видео: Саперы взрывают лед на реках Сибири

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Ранняя и относительно теплая весна внесла свои коррективы в боевую учебу инженерных подразделений Центрального военного округа. Вместо тренировок на полигонах саперы занялись реальным делом - по просьбе местных властей они ликвидируют ледяной покров на затороопасных участках сибирских рек.


Один из таких участков находится в Алтайском крае, в 17 километрах от Бийска. Направить туда военных руководство Минобороны попросил глава района. В Москве на просьбу откликнулись. Чтобы защитить от подтопления населенные пункты, расположенные вверх по течению реки Бия, саперы в течение недели будут подрывать морозный панцирь, сковавший местные воды. Армейские инженеры уже подсчитали, что для предотвращения чрезвычайной ситуации понадобится более тонны тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды решено закладывать под лед, толщина которого достигает метра.

В район противопаводковой операции на реке Бия уже перебросили подрывную команду. В нее включили специалистов инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии ЦВО.

Если говорить в целом, то в частях округа сформировали десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команды. Туда включили самых опытных солдат и офицеров, в том числе военных медиков. Подготовлена и необходимая для взрывных работ техника - автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры ПТС-1 и санитарные машины.

Кроме того, отдельный авиационный полк ЦВО выделил звено вертолетов Ми-8. Его экипажи готовы оперативно вылететь в любую точку, где в экстренной эвакуации нуждаются пострадавшие от стихии люди. Координировать спасательные работы будут из регионального центра управления штаба округа в Екатеринбурге.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
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