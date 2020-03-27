Подлодка "Колпино" приступила к учениям в Черное море

Экипаж подводной лодки "Колпино" приступил к отработке учебно-боевых задач в Черном море. Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

- Экипаж проводит внутрикорабельные учения, предусматривающие погружения на различные глубины от перископной до рабочей как в дрейфе, так и на ходу, - сказано в сообщении.

Подводники также отрабатывают управление лодкой при всплытии в надводное положение. На тренировках моряки оттачивают алгоритмы действий до автоматизма.

Ранее в рамках учений экипаж субмарины нанес условный ракетный удар по кораблям "противника". Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.

Юлия Крымова (Севастополь)