Войти
Российская газета

Подлодка "Колпино" приступила к учениям в Черное море

207
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Экипаж подводной лодки "Колпино" приступил к отработке учебно-боевых задач в Черном море. Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

- Экипаж проводит внутрикорабельные учения, предусматривающие погружения на различные глубины от перископной до рабочей как в дрейфе, так и на ходу, - сказано в сообщении.

Подводники также отрабатывают управление лодкой при всплытии в надводное положение. На тренировках моряки оттачивают алгоритмы действий до автоматизма.

Ранее в рамках учений экипаж субмарины нанес условный ракетный удар по кораблям "противника". Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.


Юлия Крымова (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
636.3
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
20.03.2020
Экипаж подлодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть
12.12.2019
Уничтожил противника: "Калибр" испытали в Черном море
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
19.01.2016
Экипажи строящихся для ЧФ подлодок «Великий Новгород» и «Колпино» убыли на обучение в Обнинск
18.09.2014
Одна из самых скрытных подводных лодок вошла в Черноморский флот
13.05.2013
В Новороссийске военно-морская база ЧФ в 2014 году примет новые корабли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 05:00
  • 192
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 27.03 04:35
  • 6
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 27.03 04:31
  • 2
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 27.03 04:13
  • 1
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
  • 27.03 04:08
  • 1
Бесшумная "Щука": как Япония помогла СССР сделать стелс-подлодку
  • 27.03 03:53
  • 2
Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр
  • 27.03 03:36
  • 22
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 27.03 00:41
  • 44
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 27.03 00:04
  • 5
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 26.03 23:51
  • 1
Россия может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали
  • 26.03 23:47
  • 9
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 26.03 22:42
  • 1
Доля России в общемировом объеме экспорта ВиВТ в 2019 году составила 16,33%
  • 26.03 22:37
  • 1
Борисов: электронной промышленности нужно "в разы больше" инвестиций
  • 26.03 22:15
  • 11
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 26.03 22:03
  • 7
На новейшем авианосце США засорились туалеты