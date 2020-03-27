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Российская газета

Бесшумная "Щука": как Япония помогла СССР сделать стелс-подлодку

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Российские подводные лодки типа "Щука-Б" (Akula по классификации НАТО) остаются мощной (и тихой) силой, с которой следует считаться, пишет The National Interest. Издание рассказало, как Япония вопреки воле США помогла Советскому Союзу создать малозаметные субмарины.

За время холодной войны Америка опутала океанское дно сетью гидрофонов. Система SOSUS контролировала проход советских субмарин из Норвежского моря в северную Атлантику. Подводники изобрели много способов преодоления противолодочных рубежей, но наиболее эффективным было снижение заметности их кораблей.

Самая шумная деталь на подлодке - гребной винт. Он приводит субмарину в движение, но одновременно создает завихрения, по которому ее могут найти гидроакустические станции противника. Создание оптимальных с точки зрения малозаметности винтов стало главным достижением советских конструкторов. А помог им один из главных союзников США, Япония.

В начале 80-х годов компания Toshiba продала СССР партию высокоточных металлорежущих станков. Сделка была секретной, но информация о ней просочилась в прессу и произошел скандал, США ввели санкции против японской фирмы. Однако станки уже работали на Севмаше, вытачивая совершенные по форме лопасти винтов.

Результаты этой работы сказываются до сих пор. В 2012 году две "Щуки" в течение нескольких недель патрулировали Восточное побережье США, оставаясь незамеченными. В тот же год еще одна Akula побывала в Мексиканском заливе, в непосредственной близости от базы американских подлодок Кингс-Бей. Информация об этом была предана гласности через много лет и понятно, что сейчас "Щуки" тоже крадутся где-то. Но где именно - знает только командование Северного флота.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Норвегия
Россия
США
Япония
Компании
Севмаш
Проекты
971 Щука-Б
СФ
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1 комментарий
№1
27.03.2020 04:08
Правда немножко не такая.

Один из этих станков до сих пор работает.
Второй изначально и до сих пор гнил, если уже не сгнил окончательно.

Показатель уровня хоздеятельности в СССР.

Хотя сейчас эти станки уже не очень актуальны.
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