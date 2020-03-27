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Российская газета

Индонезия намерена приобрести еще 79 российских БТ-3Ф

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Источник изображения: Алексей Моисеев

Минобороны Индонезии намерено приобрести в России 79 плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф. Сумма контракта составляет 286 миллионов долларов США.

Как сообщает индонезийский портал Defense Studies, бронетранспортеры поступят на вооружение корпуса морской пехоты и станут дополнением к ранее приобретенным бронемашинам.

Отметим, что гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф разрабатывался в Кургане на базе БМП-3Ф. Впервые образец БТ-3Ф был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

Бронетранспортер предназначен для перевозки морских пехотинцев - до 14 человек, а также для огневой поддержки десанта. Его масса - более 18 тонн, бронирование обеспечивает круговую защиту от крупнокалиберного пулемета.

Базовый вариант БТ-3Ф вооружен дистанционно управляемым пулеметом калибра 7,62 миллиметра, у другого варианта стоит боевой модуль с пулеметом "Корд" калибра 12,7 миллиметра. На базе БТ-3Ф также можно создавать командно-штабные, санитарные, инженерные и разведывательные машины.


Николай Грищенко

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