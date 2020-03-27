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Интерфакс-АВН

Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве

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Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army/Pablo N. Piedra

Вильнюс. 26 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - Коронавирус подтвержден у еще десяти военных международного батальона НАТО, дислоцированного в Литве, в целом заражены 20 человек, сообщил агентству BNS представитель по связям с общественностью этого подразделения.

"Есть и другие подтвержденные случаи. В данный момент в целом 20 случаев", - сказал BNS капитан Эверт-Ян Даниэлс.

Офицер не сообщил о гражданстве военных за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

С тем, чтобы остановить распространение вируса, в данный момент учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.

О новых случаях в батальоне НАТО в Литве в среду первым сообщила программа новостей телеканала TV3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Нидерланды
Проекты
NATO
Военные учения
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