Стало известно о завершении испытаний элементов перспективной системы ПВО С-500

Испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500 завершаются в России, сообщил гендиректор Конструкторского бюро специального машиностроения (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Владимир Долбенков.

"Также в интересах войск ПВО-ПРО специалисты предприятия создали агрегаты мобильной зенитно-ракетной системы новейшего поколения "Триумфатор-М". В рамках данной темы разработаны и завершаются испытания агрегатов зенитно-ракетной системы: пусковая установка, составные части многофункционального локатора и локатора ПРО, оборудованное шасси для пункта боевого управления, транспортные агрегаты для радиолокационной системы дальнего обнаружения", – передает РИА "Новости" слова Долбенкова в интервью журналу "Оборона России".

Ранее генконструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов сообщил, что новейшая система ПВО С-500 сможет сбивать цели за сотни километров от Земли.

Дмитрий Зубарев