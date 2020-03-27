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Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о завершении испытаний элементов перспективной системы ПВО С-500

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

Испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500 завершаются в России, сообщил гендиректор Конструкторского бюро специального машиностроения (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Владимир Долбенков.

"Также в интересах войск ПВО-ПРО специалисты предприятия создали агрегаты мобильной зенитно-ракетной системы новейшего поколения "Триумфатор-М". В рамках данной темы разработаны и завершаются испытания агрегатов зенитно-ракетной системы: пусковая установка, составные части многофункционального локатора и локатора ПРО, оборудованное шасси для пункта боевого управления, транспортные агрегаты для радиолокационной системы дальнего обнаружения", – передает РИА "Новости" слова Долбенкова в интервью журналу "Оборона России".

Ранее генконструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов сообщил, что новейшая система ПВО С-500 сможет сбивать цели за сотни километров от Земли.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
КБСМ
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