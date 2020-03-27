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WarSpot

Су-57 со всех ракурсов

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Источник изображения: warspot.ru

Су-57 готов к боевой службе. Вчера, 25 марта, пресс-служба Минобороны России выпустило впечатляющее видео с новыми истребителями ВКС РФ, в описании которого значится, что лётчики освоили самолёты на всех режимах полёта, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.

«В ходе выполнения полётных заданий лётчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слётанность в составе звена, полёты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения. Заключительным этапом полётов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманёвренных режимов авиационного комплекса», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Истребитель Су-57

Су-57, ранее известный как ПАК ФА и Т-50, — российский истребитель пятого поколения, оснащённый принципиально новым комплексом авионики и новейшей радиолокационной станцией. Разработчиком самолёта является ОАО «Компания «Сухой». В перспективе Т-50 должен заменить в ВВС РФ фронтовой истребитель МиГ-29 и многоцелевой всепогодный истребитель Су-27. Первые разработки боевых самолётов пятого поколения начались в 80-е годы, однако после распада СССР проект был приостановлен до 2001 года. Первый полёт будущего Су-57 состоялся в январе 2010 года, а в 2014 году начались лётные испытания нового истребителя.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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