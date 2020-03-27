Спад мировой торговли оружием в 2020 году может составить до 10 проц. и более по сравнению результатом 2019 года

ЦАМТО, 26 марта. Сейчас уже очевидно, что пандемия коронавируса и жесточайший экономический кризис приведут к существенному снижению мировой торговли оружием в 2020 году. В зависимости от дальнейшего развития ситуации это падение может продолжиться и в 2021 году.

На текущий момент оценить падение мировой торговли оружием в 2020 году по сравнению с 2019 годом достаточно сложно, однако некоторые ориентировочные прогнозы дать уже можно.

Как заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо, экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть намного хуже мирового финансового кризиса 2008 года.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ ожидает в текущем году из-за коронавируса рецессию в мировой экономике, такую же или даже более серьезную, чем была в период финансового кризиса 2008 года.

Эти предварительные оценки руководителей ВТО и МВФ по масштабам экономического кризиса можно транспонировать и на предварительный прогноз по итогам мировой торговли оружием в 2020 году.

Ситуация в мировой торговле оружием в период экономического кризиса 2008-2009 гг.

По оценке ЦАМТО, ежегодный объем мирового экспорта/импорта вооружений и военной техники (ВиВТ) с начала нового тысячелетия стабильно возрастал до 2008 года включительно (в 2008 году объем мирового экспорта/импорта достиг 47,237 млрд. дол). Однако из-за начавшегося осенью 2008 года мирового экономического кризиса рост мирового экспорта ВиВТ в 2008 году по сравнению с 2007 годом практически прекратился (увеличение объемов было минимальным, всего +1,3%). Самое существенное влияние мировой экономический кризис оказал на мировую торговлю оружием в 2009 году, когда мировой объем военного экспорта/импорта снизился до 45,148 млрд. дол (-4,42%). Однако уже в 2010 году мировой военный экспорт существенно возрос (до 54,366 млрд. долл., рост по сравнению с предыдущим годом составил 20,42%), то есть негативные тенденции в мировой торговле оружием продолжались не более двух лет.

При этом следует отметить, что мировой военный экспорт/импорт гораздо в большей степени "реагирует" на экономический кризис, чем показатель военных расходов. В условиях нормального функционирования мировой экономики темп роста мирового экспорта/импорта ВиВТ, как правило, опережает (причем существенно) темп роста мировых военных расходов. В кризисный период ситуация меняется на обратную.

Выводы

Согласно приведенной выше оценке, наибольший ежегодный спад в мировой торговле оружием в 2008-2009 гг. составил 4,42%. Если реально оценивать текущую ситуацию, а также мнение ведущих экспертов о том, что рецессия в мировой экономике, скорее всего, будет более серьезной, чем была в период финансового кризиса 2008 года, можно предположить, что снижение мировой торговли оружием в 2020 году в процентном отношении может достичь двузначной цифры по сравнению 2019 годом, то есть составит до 10% или даже более.

Для справки: по оценке ЦАМТО, объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в 2019 году составил 93,1 млрд. долл.