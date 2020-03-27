Министр обороны России выступил на заседании СФ в рамках "правительственного часа"

ЦАМТО, 26 марта. Как уже сообщалось, глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу 25 марта выступил на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках "правительственного часа".

Ниже выступление С.Шойгу представлено в расширенном варианте в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ (с небольшими сокращениями).

Министр обороны рассказал сенаторам о состоянии Вооруженных Сил и основных направлениях их дальнейшего развития.

В начале своего выступления Сергей Шойгу напомнил, каким было состояние Российской Армии в 2012 году.

"Уровень современности вооружения и техники составлял 16 проц., а исправности – 47 проц. Кардинальное сокращение офицерского состава привело к появлению 61 тыс. распоряженцев. На них ежегодно тратилось 32 млрд. руб. Поясню, что это офицеры, которых не могли уволить из-за необеспеченности жильем. Они получали денежное довольствие и все виды обеспечения, но не выполняли служебные обязанности. При этом распоряженцы занимали 28 тыс. служебных квартир, а следовательно, такое же количество действующих офицеров снимали жилье по коммерческим ценам", – сообщил глава военного ведомства.

Министр обороны добавил, что в целом в жилье нуждались 107 тыс. человек. В 2012 году в суды на Верховного Главнокомандующего и министра обороны было подано 124 тыс. исков о нарушении прав военнослужащих. Численность контрактников не превышала 186 тыс.

Результатом погони за экономией средств стало снижение эффективности функционирования систем военного и довузовского образования, базирования войск и их материально-технического обеспечения.

"Были ликвидированы медицинские и спортивные роты, ремонтные органы войскового звена, парализована работа ведущего медицинского центра – Военно-медицинской академии имени Кирова. Дефицит летного состава превышал 2,3 тыс. офицеров", – отметил Сергей Шойгу.

Кроме того, на ведомственном балансе находились 1,3 тыс. военных городков, предназначенных для передачи субъектам Российской Федерации. На их содержание ежегодно уходило около 5 млрд. руб., а более 5 тыс. военнослужащих вместо боевой подготовки занимались их охраной.

Глава военного ведомства напомнил, что уверенность граждан в том, что армия способна защитить страну, составляла 21 проц. Престиж военной службы не превышал 28 проц. Многие проблемы армии недобросовестные политики использовали для повышения своих рейтингов.

"Для исправления ситуации Верховный Главнокомандующий в майских указах 2012 года поставил ряд приоритетных задач: довести долю современного вооружения к концу 2020 года до 70 проц., в течение пяти лет ежегодно увеличивать численность контрактников не менее чем на 50 тыс. человек, поднять уровень социальной защищенности военнослужащих в части обеспечения жильем и денежным довольствием, организовать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, повысить престиж и привлекательность военной службы", – сказал министр обороны.

В продолжение выступления в Совете Федерации Сергей Шойгу рассказал о сегодняшнем состоянии Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2 проц. К концу года она достигнет целевого показателя – 70 проц. При этом современность в стратегических ядерных силах превысит 87 проц. Исправность вооружения и техники в Вооруженных Силах поддерживается на уровне 94 проц.", – заявил глава военного ведомства.

Кроме того, завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на оперативно-тактический комплекс "Искандер". С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 12 тыс. современных образцов вооружения и техники.

Воздушно-космические силы и авиация ВМФ получили более 1,4 тыс. самолетов и вертолетов. Военно-морской флот – свыше 190 кораблей, катеров и судов обеспечения.

В итоге к 2020 году, как подчеркнул министр обороны, боевой потенциал Вооруженных Сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз.

"Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает. Наращиваются наземные и морские группировки блока. Расширяется состав стран-членов НАТО. Развертывается глобальная система ПРО США, – заявил Сергей Шойгу. – В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в посланиях Федеральному Собранию. Прежде всего, наращивается потенциал сдерживания".

Глава военного ведомства добавил, что на опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал". Проводятся летно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты "Циркон". В декабре прошлого года на боевое дежурство заступили первый ракетный полк "Авангард", а также лазерные установки "Пересвет". Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Информационное пространство сегодня стало еще одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру Вооруженных Сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12 проц. Мы готовы к этой борьбе", – сообщил министр обороны.

Сергей Шойгу заверил, что в российском военном ведомстве создана надежная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления Вооруженными Силами. Все атаки нейтрализуются.

"Активно противодействуем фейковым новостям. Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам, таким, как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь и так далее. В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада", – сказал глава военного ведомства, подчеркнув, что эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования.

Далее министр обороны рассказал сенаторам о результатах деятельности российских Вооруженных Сил в Сирийской Арабской Республике.

"Вы ежедневно видите результаты нашей деятельности. Операция в этой стране повысила международный авторитет России и дала огромный качественный импульс для развития Вооруженных Сил", – отметил Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов противовоздушной обороны, 61% – Военно-морского флота, 98% – военной полиции.

"У нас появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов", – подчеркнул министр обороны.

В продолжение освещения состояния Вооруженных Сил Сергей Шойгу сообщил, что войска оснащаются современным и проверенным в бою надежным оружием.

"За прошедшие семь лет существенно изменен кадровый состав Вооруженных Сил. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тыс., а численность контрактников превысила 405 тыс., то есть увеличилась более чем в два раза. Ими полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники. Реализованы меры материального стимулирования контрактников", – сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что ежеквартальные опросы военнослужащих показывают их высокий уровень морально-политического и психологического состояния. Готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии составляет 93 проц., а 94 проц. уверены в успешном выполнении поставленных боевых задач.

Кроме того, по заявлению министра обороны, восстановлена система военного образования. В 2018 году состоялся первый полный выпуск офицеров из военных вузов. Поддерживается высокий конкурс в учебные заведения Минобороны России. В прошлом году он доходил до 18 человек на место.

В продолжение своего выступления глава военного ведомства затронул тему социальной защищенности военнослужащих. <…>

Говоря о денежном довольствии, глава военного ведомства сообщил, что Министерство обороны поддерживает его на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики. С 1 октября прошлого года проведена индексация денежного довольствия на 4,3 проц., военные пенсии выросли на 6,3 проц. <…>

Переходя к вопросу военно-патриотической работы в стране, министр обороны напомнил, что еще недавно звучали мнения о деградации данной системы.

"С 2016 года мы перешли от обсуждения концепций, подходов и принципов к реальному делу. Было создано Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия". Сегодня в его рядах более 700 тыс. юношей и девушек, объединенных общей идеей патриотизма и желанием служения Отечеству", – заявил глава военного ведомства. <…>

"В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы реализуем ряд проектов", – продолжил Сергей Шойгу. <…>

Переходя к вопросу взаимодействия с субъектами Российской Федерации, министр обороны отметил, что в собственность субъектов передано 1800 военных городков, не используемых Вооруженными Силами. Это порядка 84 тыс. объектов недвижимого имущества, включая 53 тыс. зданий жилищного фонда, 525 котельных, 467 детских садов и 54 школы.

"Все обращения с просьбами передать жилые здания и дома офицеров начинаются со слов "это позволит улучшить жизнь граждан, обеспечить их досуг и так далее", а письма о безвозмездной передаче земельных участков – "это снизит стоимость квадратного метра, обеспечит переселение из ветхого жилья". Было бы полезно провести анализ состояния переданных за шесть лет 3956 земельных участков общей площадью 154 тыс. 318 гектаров, 285 медучреждений, 312 домов офицеров, в которых до передачи кипела жизнь, – заявил глава военного ведомства. – Информация, поступающая из СМИ, говорит об их крайне плачевном состоянии".

Так, в 2018 году в городе Энгельсе Министерство обороны передало муниципальным властям историческое здание Дома офицеров. Его стены еще помнят формирование женских авиаполков под руководством Марины Расковой, подготовку к полетам Юрия Гагарина и Германа Титова.

По информации Министра обороны, предусматривалось, что местные власти проведут его реконструкцию. Но за два года ничего не сделано. Сейчас принимаются меры, в том числе с участием председателя Госдумы, по сохранению исторического наследия.

"Хочу напомнить, что армия всегда безвозмездно участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий, тушении пожаров, оказывает гуманитарную помощь населению. Будем и дальше это делать", – сказал Сергей Шойгу.

"На протяжении многих лет нас постоянно обманывали, представляя завышенные счета за коммунальные услуги. Данный вопрос мы решили, – сообщил глава военного ведомства. – Установили более 113 тыс. приборов учета топливно-энергетических ресурсов. Результаты не заставили себя долго ждать. Сегодня мы знаем, сколько теплой воды и ресурсов ежесуточно расходуют Вооруженные Силы. Экономический эффект составил 3 млрд. руб.". <…>

"Мы неоднократно предлагали регионам забрать высвобождаемую технику, которую они могли бы использовать для муниципальных нужд, тушения пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий. Откликнулись немногие. На сегодня у нас есть возможность передать 8 тыс. единиц военной техники двойного назначения", – сказал Сергей Шойгу.

В заключении глава военного ведомства отметил, что престиж и привлекательность военной службы значительно повысились.

"С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных Сил. Армии России доверяет порядка 90% населения страны, отрицательные оценки снизились в 4,5 раза", – привел статистику министр обороны.