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ЦАМТО

В Китае заложен киль второго фрегата класса "Тип-054A/P" для ВМС Пакистана

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Источник изображения: Фото: urdupoint.com

ЦАМТО, 26 марта. На предприятии китайской компании Hudong Zhonghua в Шанхае состоялась церемония закладки киля второго многоцелевого фрегата класса "Тип-054A/P", предназначенного для ВМС Пакистана.

Как сообщается в опубликованном 23 марта пресс-релизе директората СМИ ВМС Пакистана, в мероприятии приняли участие официальные представители Hudong Zhonghua, офицеры ВМС Пакистана, а также представители ВМС НОАК.

Как заявлено, корабли "Тип-054A/P" являются версией фрегата УРО класса "Тип-054A" ВМС НОАК. В общей сложности ВМС Пакистана будут поставлены четыре фрегата данного типа.

Как сообщал ЦАМТО, о заключенном в июне 2017 года контракте на поставку ВМС Пакистана первых двух фрегатов "Тип-054A/P" китайского производства стало известно в конце 2017 года. В июне 2018 года состоялась церемония заключения контракта на поставку двух дополнительных фрегатов класса "Тип-054A/P". Предполагается, что эти фрегаты станут самыми современными боевыми кораблями в составе ВМС Пакистана. Общая стоимость продажи и точный график поставки не раскрываются. Как планируется, все 4 корабля будут поставлены пакистанскому флоту в 2021 году.

Резка стали для второго фрегата началась на верфи Hudong Zhonghua 19 декабря 2018 года. В ноябре 2019 года состоялась церемония, посвященная началу резки стали для постройки второй пары многоцелевых фрегатов класса "Тип-054A/P".

Фрегат класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") – это современный боевой корабль, принятый на вооружение ВМС НОАК в 2007 году. Длина фрегата – 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 3500 т, экипаж – 165 человек. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick. Максимальная скорость – 27 узлов, дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

Вооружение фрегата "Тип-054A" ВМС НОАК включает 76-мм артиллерийскую установку и две 30-мм АУ "Тип-730A". Корабль также оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16 (дальность стрельбы до 40 км), двумя счетверенными пусковыми установками с противокорабельными ракетами C-803 и двумя 30-мм ЗАК "Тип-730". Для расширения возможностей по борьбе с подводными лодками фрегат оснащен установленной на корпусе ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7. Корабль может принимать вертолеты Ka-28 или Z-9C.

Точные данные о вооружении и средствах обнаружения фрегатов "Тип-054A/P" ВМС Пакистана пока не раскрываются.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Продукция
YJ-82
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