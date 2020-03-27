Немецко-австралийская компания начнет производство боеприпасов для F-35

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К программе Joint Strike Fighter по созданию боевых самолетов пятого поколения F-35 Lightning II подключится совместная немецко-австралийская компания Rheinmetall NIOA Munitions (RNM). Она займется производством и экспортом боеприпасов для этого многоцелевого истребителя.

Производственные мощности проекта будут расположены на государственной фабрике Benalla в австралийском штате Виктория. Это уже второй совместный проект компании RNM c властями Австралии на выпуск боеприпасов. Первым был контракт на сумму 60 миллионов долларов на производство артиллерийских снарядов в Мэриборо в штате Квинсленд. Компания RNM – это продукт сотрудничества немецкого концерна Rheinmetall Waffe Munitions, который является производителем вооружений для многих стран мира, с австралийской компанией NIOA – ведущим поставщиком вооружений для Сил обороны Австралии.

Новая производственная линия на фабрике Benalla займется выпуском боеприпасов среднего калибра от 20 до 35 мм. Ее должны установить в первой половине 2021 года, а к сентябрю она уже будет запущена в эксплуатацию.

Первым делом она начнет производить патроны FAP (Frangible Armored Piercing) калибра 25х137 мм для пушки GAU-12/U Equalizer, выпускаемой американским концерном General Electric.