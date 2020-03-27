Defense Arabic: Советские и российские системы не способны защитить эфиопскую плотину

Источник изображения: topwar.ru

По мере продвижения постройки «Плотины великого возрождения» обостряется противостояние Эфиопии с Египтом, который усматривает в данном объекте угрозу своему аграрному хозяйству. Масла в огонь добавляют отдельные высказывания политических деятелей обеих стран.

Главная сила авиации

Как заявил премьер-министр Эфиопии Абэ Ахмед, «никакая сила не помешает нам построить плотину». В этой связи издание Defense Arabic изучило реальный военный потенциал государства и пришло к неутешительным выводам о невозможности советских и российских боевых систем, состоящих на вооружении страны, дать адекватный отпор в случае нападения египетской авиации и защитить плотину.

ВВС Эфиопии имеют в своем распоряжении 82 летательных аппарата, в том числе 26 истребителей, 16 штурмовиков, 9 транспортных самолетов, из 33 вертолетов только 8 являются ударными. Реальную боевую ценность представляют лишь 14 Су-27, из которых в боеготовом состоянии находятся 6 единиц.

Как считает издание, египетская авиация в состоянии нейтрализовать их в воздухе или на земле (в случае неожиданного нападения), либо вовсе может проигнорировать их присутствие, взлетев с ВПП в Абу-Симбел (на границе с Суданом) и сразу отбомбившись по плотине.

Источник изображения: topwar.ru

Бесполезные зенитки

Эфиопская ПВО представлена 4 советскими системами средней дальности SA-2 (С-75 «Двина») и 25 SA-3 (С-125 «Печора»). В ближнем диапазоне дежурство несут 4 российских комплекса «Панцирь-С1», которые дополняет одна китайская система HQ-64 наряду с несколькими «Шилками». Основная сила – С-75 и С-125 – не проходили никакой модернизации со времен поставки из СССР.

Поэтому они могут быть нейтрализованы системами радиоэлектронной борьбы

- пишет Defense Arabic, считая возможным, в частности, установку средств РЭБ на египетские истребители Rafale французского происхождения.

По мнению издания, китайская HQ-64 с максимальным радиусом действия в 18 км «может быть легко нейтрализована» ракетами AASM, запущенными с «Рафалей» с дистанции свыше 50 км.

Точно так же обстоит дело и с системами «Панцирь», которые будут уничтожены из оперативной глубины ввиду отсутствия эффективных систем средней дальности

- считает издание.

Со своей стороны добавим, что Украина взялась за модернизацию эфиопских «Печор». Как утверждается, диапазон их действия будет увеличен до 50 км за счет усовершенствования ракет 5В27Д, замены или улучшения РЛС и модернизации пункта управления огнём. Однако, когда будет закончена данная работа, остается неясным.