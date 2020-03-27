Российские космические корабли будут садиться в России

«Роскосмос» к 2025 году разработает комплекс районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля, используемого, в том числе, и для полетов на Луну, следует из данных системы «Спарк-маркетинг».

Согласно техническому заданию, к 15 ноября 2025 года будет создан комплекс районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата космического корабля.

В настоящее время спускаемые аппараты кораблей «Союз МС» садятся в районе города Жезказган в Казахстане, однако в будущем, после начала полетов нового российского корабля, который будет способен добираться и до Луны, «Роскосмос» планирует сажать корабли в своей стране.

»Районы выбираются на сухопутных территориях России», - говорится в одном из пунктов требований к штатным районам посадки. Среди других требований к местам посадки - отсутствие лесов, рек, болот и водоемов, равнинная поверхность. Ближайшие отбельные постройки должны находиться на удалении свыше 2,5 километров от места штатной посадки.

«Всего требуется четыре штатных района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля», - говорится в техническом задании. Один из этих районов будет резервным.

«Роскосмос» заплатит за создание комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемых аппаратов 102 млн 750 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».

В эту работу входит определение районов посадки, разработка и испытание необходимого оборудования для работы с кораблями. Сюда включены приспособления для открытия люка корабля, эвакуации экипажа, изъятия срочных грузов как при штатном, так и при нештатном приземлении.