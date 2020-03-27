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Военно-промышленный курьер

Французы уходят из Ирака

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Франции приняли решение приостановить деятельность своих военных в Ираке и вернуть их на родину. Об этом сообщает газета Figaro.

На границе с Ираном, где вирус уже убил около 1700 человек, Ирак ввел строгие меры против нового коронавируса, сообщив о 20 смертях и 233 подтвержденных случаях болезни.

«В координации с правительством Ирака коалиция решила скорректировать свое присутствие в Ираке и временно приостановить деятельность по подготовке иракских сил безопасности, особенно учитывая кризис в области здравоохранения», - говорится в заявлении французского Генерального штаба.

Армия США, которая представляет собой подавляющее большинство иностранных сил, развернутых в Ираке, в конце прошлой недели объявила о временном сокращении крыла коалиции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Франция
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