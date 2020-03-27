В Хабаровском крае Су-30СМ и Су-35С дозаправились в воздухе

В Хабаровском крае летчики многофункциональных истребителей Су-35С и многоцелевых Су-30СМ дозаправились в воздушном пространстве.

Топливо брали от авиационного танкера Ил-78 на скорости до 500 километров в час. Места и высоту, где собирались авиагруппы, определили заранее. Дозаравку производили как в светлое, так и в темное время суток, в последнем случае - с дополнительным световым оборудованием.

"Выполнив один из самых сложных элементов летной подготовки, летчики еще раз доказали, что готовы к выполнению любых задач", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Юлия Гарднер (Хабаровск)