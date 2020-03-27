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Российская газета

Ужас в небе: NI объяснил, как МиГ-17 побеждал "Фантомы" во Вьетнаме

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Источник изображения: В. Куняев/ РИА Новости

Издание The National Interest объяснило, почему советскому истребителю МиГ-17 удавалось побеждать во Вьетнаме более современные американские самолеты.

Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон опубликовал статью "Русский МиГ-17 наводил ужас в воздухе". По мнению автора, хотя советский истребитель так и не достиг паритета с американскими аналогами, он оказался удивительно маневренным. Несмотря на невысокую скорость и превосходство противника в оружии, самолет подбил много "американцев".

Журналист напоминает, что МиГ-17, по сути, является усовершенствованной версией МиГ-15, тоже весьма способного истребителя, успешно охотившегося на самолеты США в Корее.

В отличие от предшественника, МиГ-17 получил форсажные камеры, более крутые крылья (угол стреловидности 45 градусов). Кроме того, они были усилены, чтобы избежать деформации на скоростях, приближающихся к 1 Маху, а это повысило управляемость.

В руках вьетнамских, а, возможно, и советских летчиков МиГ-17 проявил свои лучшие качества. Он был меньше и медленнее, чем F-105 и F-4 Fantom, но значительней легче и маневренней на малых скоростях. Истребитель настолько успешно проявил себя, что США приобрели несколько МиГ-17 у Израиля, чтобы оценить их возможности и выработать тактику борьбы с ними.

С выводами, которые были сделаны в ходе этой оценки, можно ознакомиться в рассекреченном документе. Они говорят сами за себя и несколько шокируют: "Каждый пилот ВMС, участвовавший в проекте, проиграл свой первый бой с Fresco C (МиГ-17 в кодификации НАТО). Подавляющее большинство тактических боев против МиГ-17Ф проходили в режиме малой высоты, где низкая нагрузка на крыло используется наилучшим образом. Именно выдающаяся маневренность позволяет этому довольно старому и простому истребителю оставаться такой мощной угрозой во времена сложного современного вооружения".

В прошлом МиГ-17 были даже доступны для покупки в США, вспоминает автор. И сейчас ряд этих самолетов находится в собственности в Соединенных Штатах.

"Этот маленький истребитель и по сей день не перестает удивлять", - подводит итог Калеб Ларсон.


Олег Корякин

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Страны
Вьетнам
Израиль
США
Продукция
F-4
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