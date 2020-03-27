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Интерфакс-АВН

Российские лунные корабли при возвращении на Землю будут садиться не в Казахстане, а в России

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Демонстрация "космической" парашютной системы
Демонстрация "космической" парашютной системы, создаваемой для перспективного корабля "Федерация".
Источник изображения: rostec.ru

"Роскосмос" заплатит более 100 млн руб. за выбор районов посадки без гор, лесов, рек, озер и болот

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" к 2025 году разработает комплекс районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля, используемого, в том числе, и для полетов на Луну, следует из данных системы "Спарк-маркетинг".

Согласно техническому заданию, к 15 ноября 2025 года будет создан комплекс районов посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата космического корабля.

В настоящее время спускаемые аппараты кораблей "Союз МС" садятся в районе города Жезказган в Казахстане, однако в будущем, после начала полетов нового российского корабля, который будет способен добираться и до Луны, "Роскосмос" планирует сажать корабли в своей стране.

"Районы выбираются на сухопутных территориях России", - говорится в одном из пунктов требований к штатным районам посадки.

Среди других требований к местам посадки - отсутствие лесов, рек, болот и водоемов, равнинная поверхность. Ближайшие отбельные постройки должны находиться на удалении свыше 2,5 километров от места штатной посадки.

"Всего требуется четыре штатных района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля", - говорится в техническом задании. Один из этих районов будет резервным.

"Роскосмос" заплатит за создание комплекса районов посадки и первичного обслуживания возвращаемых аппаратов 102 млн 750 тысяч рублей.

В эту работу входит определение районов посадки, разработка и испытание необходимого оборудования для работы с кораблями. Сюда включены приспособления для открытия люка корабля, эвакуации экипажа, изъятия срочных грузов как при штатном, так и при нештатном приземлении.

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
Союз ПКК
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