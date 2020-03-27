Индийская оппозиция: Сейчас надо тратить деньги не на оружие, а на противостояние коронавирусу

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Индийская оппозиция и представители правозащитных организаций раскритиковали правительство во главе с Нарендрой Моди в связи с реализацией контрактов на приобретение вооружений. По мнению представителей оппозиционных сил, кабинет министров должен на время отказаться от сделок по импорту вооружений, так как «денежные средства сегодня нужны в первую очередь на противостояние пандемии коронавируса».

В индийской прессе рассказывается о том, что оппозиционные силы особенно раскритиковали одну из недавних сделок – по приобретению стрелкового оружия у Израиля на сумму около 116 млн долларов. В рамках контракта Индия приобретает у израильтян около 16,5 тысяч лёгких пулемётов.

Индийские правозащитники:

В тот момент, когда 1,3 млрд человек в нашей стране находятся под угрозой COVID-19, в тот момент, когда ВОЗ высказывает опасения относительно возможного заражении в Индии до 750 млн человек, правительство тратит огромные деньги на оружие. Это притом, что в стране не хватает масок, защитных костюмов для врачей, медикаментов и оборудования. Индия плохо подготовлена к встрече с эпидемией.

На данный момент в Индии зафиксировано около 500 известных случаев заражения коронавирусом при 10-ти летальных исходов (в основном это люди старше 75 лет). На днях Моди объявил всеобщий карантин.

Профессор кафедры глобальной политики университета Дели Ачин Ванайк:

Власти хорошо понимают, что недооценивать опасность эпидемии нельзя. Но когда стране важная каждая рупия, они отвлекают средства на другие цели. Наша медицинская система может оказаться под мощным ударом, не сравнимым с тем, который нанесён по Европе, так как пока наша медицина не в состоянии обеспечивать всех нуждающихся своевременной помощью при нашей численности населения.

Добавлено, что Сейчас надо тратить денежные средства не на вооружение, на противостояние новому коронавирусу.

Тем временем оппоненты в Индии заявляют, что оппозиционные силы «занимаются демагогией». Отмечено, что совершенно нельзя увязывать необходимость совершать военные расходы с расходами на здравоохранение.

Отмечается, что контракт на приобретение оружия у Израиля был подписан ещё в 2018 году, и его реализация сейчас проходит в полном соответствии с соглашениями. Дополнительно говорится, что на фоне коронавируса нельзя забывать о том, что «у Индии есть враги, от которых необходимо защищаться».