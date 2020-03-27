На связи с президентом: США завершают формирование спутниковой системы AEHF

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Спутник AEHF

Соединенные Штаты запланировали на 26 марта запуск последнего спутника, необходимого для завершения формирования системы AEHF (Advanced Extremely High Frequency). Она отвечает за обеспечение защищенной и устойчивой к воздействию помех связи американского командования (включая президента и Объединенный комитет начальников штабов) с развернутыми воинскими частями и подразделениями.

Хотя это последний запуск спутника AEHF, он позволит работать группировке [ИСЗ] на полную мощность, что знаменует начало полного жизненного цикла системы AEHF

- заявили в корпорации Lockheed Martin, отвечающей за проект.

Спутники массой свыше 6,1 т создавались на платформе A2100M. Всего на орбиту в период с 2010 по 2019 годы было выведено пять ИСЗ. Последний из них, AEHF-6, как раз должен подняться в космос сегодня, хотя это ожидалось в предыдущем году. Стоимость изделий составляет около $1,8 млрд, их запуска – до $230 млн. Вывод в космос осуществляется ракетой Atlas V компании ULA с разгонным блоком «Центавр».

Системой AEHF, размещенной на геосинхронной орбите Земли и введенной в эксплуатацию в июле 2015 года, кроме США могут пользоваться Канада, Нидерланды, Соединенное Королевство и Австралия.