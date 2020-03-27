Морская пехота Индонезии намерена приобрести в России еще 79 бронетранспортеров БТ-3Ф

Как сообщает индонезийский веб-ресурс "Defense Studies", министерство обороны Индонезии одобрило запрос на выделение 3,6 трлн индонезийских рупий (286 млн долл) на приобретение для морской пехоты Индонезии еще 79 российских гусеничных бронетранспортеров БТ-3Ф. Вместе с законтрактованными в апреле 2019 года первым 21 бронетранспортером БТ-3Ф, это должно довести общее количество данных машин, приобретаемых Индонезией, до 100 единиц.

Опытный образец бронетранспортера БТ-3Ф разработки ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (Курган) (с) ТК "Звезда"

Напомним, что в апреле 2019 года министерство обороны Индонезии подписало с российским АО "Рособоронэкспорт" контракт общей стоимостью 175,2 млн долл на закупку для морской пехоты Индонезии 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф на их базе. Из этой суммы на приобретение 22 БМП-3Ф приходится 108 млн долл и на закупку 21 БТ-3Ф - 67,2 млн долл. Поставки техники по данному контракту, которую будет изготавливать АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ), сейчас ожидаются в 2021-2022 годах. Тем самым Индонезия стала стартовым заказчиком бронетранспортера БТ-3Ф.

Ранее Корпус морской пехоты Индонезии (Korps Marinir - KORMAR) получил 54 боевые машины пехоты БМП-3Ф производства КМЗ в модификации для морской пехоты по двум контрактам, заключенным с ОАО "Рособоронэкспорт" - первые 17 машин БМП-3Ф и одну БРЭМ-Л в 2010 году по контракту 2009 года, и еще 37 машин БМП-3Ф в 2013 году по контракту 2012 года стоимостью 114 млн долл.

Гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф (ОКР "Броня") разрабатывался АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ, Курган) на базе БМП-3Ф изначально в значительной мере с прицелом на продвижение в первую очередь морской пехоте Индонезии, что в итоге и увенчалось успехом. Решение о создании БТ-3Ф было утверждено в 2010 году, впервые образец БТ-3Ф был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

В августе 2017 года командующий KORMAR генерал-майор Бамбанг Сушвантоно и делегация старших офицеров индонезийской морской пехоты посетили Россию специально для ознакомления с БТ-3Ф и обсуждения вопроса о его закупке. В ходе визита генерал-майор Бамбанг принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", включая проведенную специально для индонезийской делегации полигонную демонстрацию БТ-3Ф в Кубинке, а также посетил СКБМ и КМЗ в Кургане.