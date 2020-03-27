Войти
bmpd.livejournal.com

Морская пехота Индонезии намерена приобрести в России еще 79 бронетранспортеров БТ-3Ф

221
0
0

Как сообщает индонезийский веб-ресурс "Defense Studies", министерство обороны Индонезии одобрило запрос на выделение 3,6 трлн индонезийских рупий (286 млн долл) на приобретение для морской пехоты Индонезии еще 79 российских гусеничных бронетранспортеров БТ-3Ф. Вместе с законтрактованными в апреле 2019 года первым 21 бронетранспортером БТ-3Ф, это должно довести общее количество данных машин, приобретаемых Индонезией, до 100 единиц.

Опытный образец бронетранспортера БТ-3Ф разработки ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (Курган) (с) ТК "Звезда"

Напомним, что в апреле 2019 года министерство обороны Индонезии подписало с российским АО "Рособоронэкспорт" контракт общей стоимостью 175,2 млн долл на закупку для морской пехоты Индонезии 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф на их базе. Из этой суммы на приобретение 22 БМП-3Ф приходится 108 млн долл и на закупку 21 БТ-3Ф - 67,2 млн долл. Поставки техники по данному контракту, которую будет изготавливать АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ), сейчас ожидаются в 2021-2022 годах. Тем самым Индонезия стала стартовым заказчиком бронетранспортера БТ-3Ф.

Ранее Корпус морской пехоты Индонезии (Korps Marinir - KORMAR) получил 54 боевые машины пехоты БМП-3Ф производства КМЗ в модификации для морской пехоты по двум контрактам, заключенным с ОАО "Рособоронэкспорт" - первые 17 машин БМП-3Ф и одну БРЭМ-Л в 2010 году по контракту 2009 года, и еще 37 машин БМП-3Ф в 2013 году по контракту 2012 года стоимостью 114 млн долл.

Гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф (ОКР "Броня") разрабатывался АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ, Курган) на базе БМП-3Ф изначально в значительной мере с прицелом на продвижение в первую очередь морской пехоте Индонезии, что в итоге и увенчалось успехом. Решение о создании БТ-3Ф было утверждено в 2010 году, впервые образец БТ-3Ф был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016".

В августе 2017 года командующий KORMAR генерал-майор Бамбанг Сушвантоно и делегация старших офицеров индонезийской морской пехоты посетили Россию специально для ознакомления с БТ-3Ф и обсуждения вопроса о его закупке. В ходе визита генерал-майор Бамбанг принял участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", включая проведенную специально для индонезийской делегации полигонную демонстрацию БТ-3Ф в Кубинке, а также посетил СКБМ и КМЗ в Кургане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БРЭМ-Л
БТ-3Ф
Компании
КБМ
Курганмашзавод
РОЭ
СКБМ Курган
СКБМ Самара
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
24.04.2019
Подписан контракт на закупку Индонезией еще 22 БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф
28.08.2017
Главный конструктор "СКБМ": для Минобороны создается новый гусеничный бронетранспортер
31.10.2013
«Курганмашзавод» завершает подготовку индонезийских военных
08.08.2013
ГАБТУ провело проверку выполнения госконтрактов на Курганмашзаводе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 05:00
  • 192
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 27.03 04:35
  • 6
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 27.03 04:31
  • 2
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 27.03 04:13
  • 1
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
  • 27.03 04:08
  • 1
Бесшумная "Щука": как Япония помогла СССР сделать стелс-подлодку
  • 27.03 03:53
  • 2
Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр
  • 27.03 03:36
  • 22
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 27.03 00:41
  • 44
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 27.03 00:04
  • 5
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 26.03 23:51
  • 1
Россия может поставить в Африку и Латинскую Америку мобильные госпитали
  • 26.03 23:47
  • 9
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 26.03 22:42
  • 1
Доля России в общемировом объеме экспорта ВиВТ в 2019 году составила 16,33%
  • 26.03 22:37
  • 1
Борисов: электронной промышленности нужно "в разы больше" инвестиций
  • 26.03 22:15
  • 11
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 26.03 22:03
  • 7
На новейшем авианосце США засорились туалеты