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Известия.ru

Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Минобороны России создало специализированные группировки войск в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что в состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, передает «Интерфакс».

Отмечается, что сейчас подразделения готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях, информирует штаб ЗВО. Привлечены «около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной и специальной техники».

Отмечается, что в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку «в районах практических действий войск».

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.


Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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