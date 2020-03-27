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Новое официальное видео испытаний опытных образцов Су-57 (Т-50)

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Министерство обороны Российской Федерации по поводу отмечаемого 25 марта Дня истребительной авиации ВВС России обнародовало очередные видео- и фото материалы об испытаниях опытных образцов российского перспективного истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА. В частности, в видеосюжете показаны пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух"из внутренних отсектов вооружения Су-57 (Т-50).

Опытные образцы российского перспективного истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА (с) Министерство обороны Российской Федерации

В комментарии к распространенному видеосюжету об испытаниях Су-57 (Т-50), озаглавленному "Вне законов физики. Летчики ВКС полностью освоили истребители Су-57" говорится:

Летчики Воздушно-космических сил полностью освоили самолеты Су-57 на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.

В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения.

Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.

Су-57 - истребитель 5 поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет оснащен вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, новейшим комплексом бортового оборудования, а также радиопоглощающим покрытием, разработанным с применением технологии малозаметности.

В рамках гособоронзаказа в Воздушно-космические силы спланирована поставка 76 самолетов такого типа.

Опытные образцы российского перспективного истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50) по программе ПАК ФА (с) Министерство обороны Российской Федерации

Видео (с) Министерство обороны Российской Федерации :

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
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