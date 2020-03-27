Выступление Министра обороны России Сергея Шойгу в Совете Федерации

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 25 марта 2020 года Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выступил на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерациив рамках "правительственного часа".

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Министр обороны рассказал сенаторам о состоянии Вооружённых Сил и основных направлениях их дальнейшего развития.

В начале своего выступления Сергей Шойгу напомнил, каким было состояние Российской Армии в 2012 году.

"Уровень современности вооружения и техники составлял 16 процентов, а исправности - 47. Кардинальное сокращение офицерского состава привело к появлению 61 тыс. распоряженцев. На них ежегодно тратилось 32 млрд рублей. Поясню, что это офицеры, которых не могли уволить из-за необеспеченности жильём. Они получали денежное довольствие и все виды обеспечения, но не выполняли служебные обязанности. При этом распоряженцы занимали 28 тыс. служебных квартир, а следовательно, такое же количество действующих офицеров снимали жильё по коммерческим ценам", - сообщил глава военного ведомства.

Министр обороны добавил, что в целом в жилье нуждались 107 тыс. человек. В 2012 году в суды на Верховного Главнокомандующего и Министра обороны было подано 124 тыс. исков о нарушении прав военнослужащих. Численность контрактников не превышала 186 тыс.

Результатом погони за экономией средств стало снижение эффективности функционирования систем военного и довузовского образования, базирования войск и их материально-технического обеспечения.

"Были ликвидированы медицинские и спортивные роты, ремонтные органы войскового звена, парализована работа ведущего медицинского центра - Военно-медицинской академии имени Кирова. Дефицит лётного состава превышал 2,3 тыс. офицеров", - отметил Сергей Шойгу.

Кроме того, на ведомственном балансе находились 1,3 тыс. военных городков, предназначенных для передачи субъектам Российской Федерации. На их содержание ежегодно уходило около 5 млрд рублей, а более 5 тыс. военнослужащих вместо боевой подготовки занимались их охраной.

Глава военного ведомства напомнил, что уверенность граждан в том, что армия способна защитить страну, составляла 21 процент. Престиж военной службы не превышал 28 процентов. Многие проблемы армии недобросовестные политики использовали для повышения своих рейтингов.

"Для исправления ситуации Верховный Главнокомандующий в майских указах 2012 года поставил ряд приоритетных задач: довести долю современного вооружения к концу 2020 года до 70 процентов, в течение пяти лет ежегодно увеличивать численность контрактников не менее чем на 50 тыс. человек, поднять уровень социальной защищённости военнослужащих в части обеспечения жильём и денежным довольствием, организовать работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, повысить престиж и привлекательность военной службы", - сказал Министр обороны.

В продолжение выступления в Совете Федерации Сергей Шойгу рассказал о сегодняшнем состоянии Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Оснащённость войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2 процента. К концу года она достигнет целевого показателя - 70 процентов. При этом современность в стратегических ядерных силах превысит 87 процентов. Исправность вооружения и техники в Вооружённых Силах поддерживается на уровне 94-х процентов", - заявил глава военного ведомства.

Кроме того, завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на оперативно-тактический комплекс "Искандер". С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 12 тыс. современных образцов вооружения и техники.

Воздушно-космические силы и авиация ВМФ получили более 1,4 тыс. самолётов и вертолётов. Военно-Морской Флот - свыше 190 кораблей, катеров и судов обеспечения.

В итоге к 2020 году, как подчеркнул Министр обороны, боевой потенциал Вооружённых Сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз.

"Военная активность Североатлантического альянса вблизи наших границ с каждым годом возрастает. Наращиваются наземные и морские группировки блока. Расширяется состав стран-членов НАТО. Развёртывается глобальная система ПРО США, - заявил Сергей Шойгу. - В противовес этим и другим угрозам мы выполняем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в посланиях Федеральному Собранию. Прежде всего наращивается потенциал сдерживания".

Глава военного ведомства добавил, что на опытно-боевом дежурстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы "Кинжал". Проводятся лётно-конструкторские испытания морской гиперзвуковой ракеты "Циркон". В декабре прошлого года на боевое дежурство заступили первый ракетный полк "Авангард", а также лазерные установки "Пересвет". Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Информационное пространство сегодня стало ещё одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру Вооружённых Сил было совершено более 25 тыс. высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12 процентов. Мы готовы к этой борьбе", - сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу заверил, что в российской военном ведомстве создана надёжная система защиты информационных ресурсов, обеспечивающая высокую устойчивость системы управления Вооружёнными Силами. Все атаки нейтрализуются.

"Активно противодействуем фейковым новостям. Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к резонансным инцидентам таким, как вмешательство в американские выборы, различные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь и так далее. В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада", - сказал глава военного ведомства, подчеркнув, что эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования.

Далее Министр обороны рассказал сенаторам о результатах деятельности российских Вооруженных Сил в Сирийской Арабской Республике.

"Вы ежедневно видите результаты нашей деятельности. Операция в этой стране повысила международный авторитет России и дала огромный качественный импульс для развития Вооружённых Сил", - отметил Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% лётного состава, 56% специалистов противовоздушной обороны, 61% - Военно-Морского Флота, 98% - военной полиции.

"У нас появилась целая плеяда высококлассных лётчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов", - подчеркнул Министр обороны.

В продолжение освещения состояния Вооруженных Сил Сергей Шойгу сообщил, что войска оснащаются современным и проверенным в бою надёжным оружием.

"За прошедшие семь лет существенно изменён кадровый состав Вооружённых Сил. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тыс., а численность контрактников превысила 405 тыс., то есть увеличилась более чем в два раза. Ими полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники. Реализованы меры материального стимулирования контрактников", - сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что ежеквартальные опросы военнослужащих показывают их высокий уровень морально-политического и психологического состояния. Готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии составляет 93 процента, а 94 процента уверены в успешном выполнении поставленных боевых задач.

Кроме того, по заявлению Министра обороны, восстановлена система военного образования. В 2018 году состоялся первый полный выпуск офицеров из военных вузов. Поддерживается высокий конкурс в учебные заведения Минобороны России. В прошлом году он доходил до 18 человек на место.

В продолжение своего выступления глава военного ведомства затронул тему социальной защищенности военнослужащих.

"С 2012 года жильем обеспечены 775 тыс. 736 человек. Из них 244 тыс. 107 получили постоянное жильё, 226 тыс. 712 - служебные квартиры. Для 304 тыс. 917 военнослужащих компенсация за поднаём доведена до реальных рыночных размеров", - проинформировал сенаторов Сергей Шойгу.

Он также добавил, что с 2014 года за счёт введения субсидии появилась возможность выбора места покупки квартиры или строительства дома. Сегодня ею воспользовались 37 тыс. 312 военнослужащих.

"Хочу отметить, что эта форма обеспечения постоянным жильём позволила решить многолетнюю проблему распоряженцев. Сегодня в Вооружённых Силах их нет", - заявил Министр обороны.

Говоря о денежном довольствии, глава военного ведомства сообщил, что Министерство обороны поддерживает его на уровне оплаты труда работников ведущих отраслей экономики. С 1 октября прошлого года проведена индексация денежного довольствия на 4,3 процента, военные пенсии выросли на 6,3 процента.

"Из-за отдалённости и разбросанности гарнизонов у детей военнослужащих не всегда есть возможность получить качественное образование. Министерство обороны создало сеть суворовских военных училищ, кадетских корпусов, президентских кадетских училищ, Нахимовского военно-морского училища и его филиалов. Открыты школы для одарённых детей. Сегодня наши довузовские образовательные учреждения дают самое современное образование 14 тыс. 345 воспитанникам, - сказал Сергей Шойгу. - Такая возможность предусмотрена и для девочек. В Москве и Санкт-Петербурге для них открыты пансионы, где наряду с хорошим образованием они получают достойное воспитание".

Переходя к вопросу военно-патриотической работы в стране, Министр обороны напомнил, что еще недавно звучали мнения о деградации данной системы.

"С 2016 года мы перешли от обсуждения концепций, подходов и принципов к реальному делу. Было создано Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия". Сегодня в его рядах более 700 тыс. юношей и девушек, объединённых общей идеей патриотизма и желанием служения Отечеству", - заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу выразил благодарность губернаторам, которые активно занимаются развитием юнармейского движения - это 73 региона, особо отметив Московскую, Калужскую и Архангельскую области, а также Республику Коми.

"Нам трудно объяснить, почему в 12 регионах юнармейцы не ощущают поддержки местных властей, - добавил Министр обороны. - Также есть сенаторы, которые пока ещё не имеют своего подшефного юнармейского отряда".

В регионах формируются юнармейские центры, которые являются не только преемниками домов пионеров, но и существенно расширяют их функции.

"На различных площадках, с разных трибун около 30 лет шла дискуссия, нужна ли нам начальная военная подготовка. Мы отошли от этих споров и начали заниматься делом", - сказал глава военного ведомства.

Во всех регионах страны создаются круглогодичные учебно-методические центры военно-патриотического воспитания "Авангард". В этих центрах за неделю мальчики и девочки в увлекательной и доступной игровой форме получат достаточные навыки начальной военной подготовки. Это будут первые в их жизни военные сборы.

В настоящее время центры "Авангард" создаются в 81субъекте. В Нижегородской области он уже открыт. Активно ведутся строительные работы в Московской области.

До конца текущего года планируется открыть такие центры в 18 регионах страны, в остальных - в течение 2021 года. Все центры создаются при войсковых полигонах.

Пока не принято окончательное решение о размещении центров руководством Чеченской Республики, Мурманской и Тверской областей.

"В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы реализуем ряд проектов", - продолжил Сергей Шойгу.

В ознаменование этого события будет освящён и открыт Главный храм Вооружённых Сил. Проект стал поистине народным. Граждан объединила идея сохранения духовной памяти о Великой Победе.

"Спасибо за личный вклад в строительство Храма 91 тыс. жертвователей по всей стране, среди которых много сенаторов, и Вам, Валентина Ивановна", - обратился Министр обороны к председателю Совета Федерации.

Кроме того, в Музейном комплексе "Дорога памяти" на прихрамовой территории впервые в мировой истории увековечивается память всех участников войны. На сегодняшний день уже обработано более 27 млн фотографий и записей о них, размещено 11,5 тыс. фронтовых писем.

По периметру "Дороги памяти" в мемориальных плитах будут размещены латунные гильзы с землёй со всех мест захоронения воинов Красной Армии, собранных в рамках акции "Горсть памяти".

По всей стране проводится агитационно-пропагандистская акция "Эшелоны Победы". В 84-х городах России пройдут митинги, встречи с ветеранами и праздничные концерты. Для этой сформировано пять агитпоездов.

Глава военного ведомства выразил надежду, что губернаторы обеспечат поддержку этих мероприятий.

"Также ожидаем активного участия субъектов в проведении 11 поисковых экспедиций Министерства обороны. В ходе них планируется отремонтировать и благоустроить 2144 воинских захоронения", - сказал Сергей Шойгу.

Переходя к вопросу взаимодействия с субъектами Российской Федерации, Министр обороны отметил, что в собственность субъектов передано 1800 военных городков, не используемых Вооружёнными Силами. Это порядка 84 тыс. объектов недвижимого имущества, включая 53 тыс. зданий жилищного фонда, 525 котельных, 467 детских садов и 54 школы.

"Все обращения с просьбами передать жилые здания и дома офицеров начинаются со слов "это позволит улучшить жизнь граждан, обеспечить их досуг и так далее", а письма о безвозмездной передаче земельных участков - "это снизит стоимость квадратного метра, обеспечит переселение из ветхого жилья". Было бы полезно провести анализ состояния переданных за шесть лет 3956 земельных участков общей площадью 154 тыс. 318 гектаров, 285 медучреждений, 312 домов офицеров, в которых до передачи кипела жизнь, - заявил глава военного ведомства. - Информация, поступающая из СМИ, говорит об их крайне плачевном состоянии".

Так, в 2018 году в городе Энгельсе Министерство обороны передало муниципальным властям историческое здание Дома офицеров. Его стены ещё помнят формирование женских авиаполков под руководством Марины Расковой, подготовку к полётам Юрия Гагарина и Германа Титова.

По информации Министра обороны, предусматривалось, что местные власти проведут его реконструкцию. Но за два года ничего не сделано. Сейчас принимаются меры, в том числе с участием председателя Госдумы, по сохранению исторического наследия.

"Хочу напомнить, что армия всегда безвозмездно участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий, тушении пожаров, оказывает гуманитарную помощь населению. Будем и дальше это делать", - сказал Сергей Шойгу.

"На протяжении многих лет нас постоянно обманывали, представляя завышенные счета за коммунальные услуги. Данный вопрос мы решили, - сообщил глава военного ведомства. - Установили более 113 тыс. приборов учёта топливно-энергетических ресурсов. Результаты не заставили себя долго ждать. Сегодня мы знаем, сколько тёплой воды и ресурсов ежесуточно расходуют Вооружённые Силы. Экономический эффект составил 3 млрд рублей".

"Многие из вас помнят банные дни в армии, смену белья раз в семь дней, стирку портянок, подворотничков. В настоящее время все места проживания военнослужащих оборудованы 35 тыс. душевых кабин, где можно помыться в любое время, а не раз в неделю", - констатировал Министр обороны.

Кроме того, установка 17 тыс. стиральных машин позволила отказаться от использования муниципальной инфраструктуры при проведении банно-прачечных мероприятий.

"Мы неоднократно предлагали регионам забрать высвобождаемую технику, которую они могли бы использовать для муниципальных нужд, тушения пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий. Откликнулись немногие. На сегодня у нас есть возможность передать 8 тыс. единиц военной техники двойного назначения", - сказал Сергей Шойгу.

В заключение глава военного ведомства отметил, что престиж и привлекательность военной службы значительно повысились.

"С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооружённых Сил. Армии России доверяет порядка 90% населения страны, отрицательные оценки снизились в 4,5 раза", - привел статистику Министр обороны.