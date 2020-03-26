Военные ищут пилота: Су-27 разбился в Черном море

Истребитель Су-27 разбился в Черном море

В Черном море в 50 км от Феодосии вечером в среду потерпел крушение истребитель Су-27. Летчик катапультировался, сейчас его поисками заняты военно-транспортный самолет Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль и гражданские суда, которые шли недалеко от района падения самолета.

В Черном море в 50 километрах от Феодосии вечером в среду, 25 марта, при проведении плановых полетов потерпел крушение сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27.

Летчик катапультировался, сейчас его поисками заняты военно-транспортный самолет Ан-26, вертолет Ми-8, противолодочный корабль и гражданские суда, которые шли недалеко от района падения самолета, передает РИА «Новости».

«Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями», - рассказали в Минобороны.

Несколькими часами ранее в Кавказском районе Краснодарского края во время учебно-тренировочного полета разбился чехословацкий учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros Вооруженных сил РФ.

Полет выполнялся без боекомплекта. Пилот - курсант 4 курса - погиб. Самолет принадлежал Краснодарскому высшему военному авиационному училищу имени Героя Советского Союза А. К. Серова, передает «Интерфакс».

Чуть ранее стало известно, что исламская террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на самолет Bombardier E-11A Военно-воздушных сил США, потерпевший крушение в уезде Дих-Як афганской провинции Газни.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в заявлении, опубликованном в интернете, заявил: «Американский самолет, находящийся здесь с разведывательной миссией, был сбит. Большинство офицеров погибло». Он утверждал, что на борту самолета находились высокопоставленные офицеры ЦРУ.

«Произошедшее не окажет никакого влияния на продолжающиеся переговоры о выводе войск США из Афганистана. Соглашение еще не достигнуто, и американцы тоже продолжают свои атаки», - приводило британское издание The Guardian слова представителя талибов.

СМИ сообщали, что на борту самолета был установлен воздушный узел связи и ретранслятор (BACN - Battlefield Airborne Communication Node). Американские военные описывают его как «Wi-Fi в небе», передвижной спутник связи для поддержки проведения миссий в отдаленных районах без существующей инфраструктуры.

В прошлом месяце на аэродроме в Липецке произошло возгорание на борту штурмовика Су-25. Экипаж самостоятельно покинул самолет. Никто не пострадал. Самолет принадлежит Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком.

В начале нынешнего года в результате крушения самолета ВВС Шри-Ланки в провинции Ува на юге страны погибли четверо военнослужащих. Самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота.

Тогда же военный транспортный самолет потерпел крушение после взлета с военной авиабазы в Судане. Жертвами крушения самолета стали 15 человек. Крушение самолета произошло на базе в Западном Дарфуре, где в последнее время были зафиксированы смертельные столкновения между этническими группами.

В декабре прошлого года под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги разбился истребитель Су-57. Пилот успел катапультироваться, и уже на следующий день после катастрофы стало известно, что его отпустили из больницы после проведения обследований.

Перед крушением самолет самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль, когда находился на высоте 8 км. Это произошло во время испытательного полета после отказа системы управления.

Причиной случившегося стал отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета - она отвечает за команды на отклонение рулей управления и задействует механизацию крыла. Система вышла из строя из-за отказа одного из ее компонентов или сбоя ПО. К тому же сообщалось, что в полете могла отказать двигательная автоматика.

По словам экспертов оборонно-промышленного комплекса, (ОПК), Су-57 обладает многоступенчатой системой защиты от ошибок пилотирования, которая не позволит летчику вывести самолет на критические режимы полета.

Во время крушения пилот пытался перевести машину в горизонтальное положение в ручном режиме, но не смог сделать этого. Самолет принадлежал заводу-изготовителю в Комсомольске-на Амуре.

Рафаэль Фахрутдинов