Крушение самолета на Кубани: погиб курсант четвертого курса

Минобороны подтвердило крушение учебного самолета на Кубани

В Кавказском районе Краснодарского края во время учебно-тренировочного полета разбился чехословацкий учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros Вооруженных сил РФ. Полет выполнялся без боекомплекта. Пилот - курсант 4 курса - погиб. Самолет краснодарскому военному училищу.

В Кавказском районе Краснодарского края во время учебно-тренировочного полета разбился чехословацкий учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros Вооруженных сил РФ.

Полет выполнялся без боекомплекта. Пилот - курсант 4 курса - погиб. Самолет принадлежал Краснодарскому высшему военному авиационному училищу имени Героя Советского Союза А. К. Серова, передает «Интерфакс».

Неделей ранее в сирийской провинции Идлиб обнаружили место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого 3 февраля 2018 года сбили террористы, сообщал телеканал «Россия 24». Как отмечает шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный, поиск был затруднен из-за сложного рельефа местности.

«Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы, и с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи», - говорится в сюжете.

Территорию, где было найдено это место, освободили солдаты и офицеры 25-й бригады сирийских вооруженных сил, до переднего края оттуда около 7 км. Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов облетал идлибскую зону деэскалации, попал под ракетный удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) 3 февраля 2018 года.

Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе. Он успел доложить об атаке, а затем катапультировался. На земле Филипов вступил в неравный бой с террористами. Когда боевики подобрались близко, он подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов».

Тело майора удалось вернуть в Россию благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил.

На подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» с героически погибшим летчиком простилось руководство российского Минобороны. На церемонии присутствовали глава ведомства Сергей Шойгу, его заместитель Николай Панков и другие военачальники.

Ранее стало известно, что исламская террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку на самолет Bombardier E-11A Военно-воздушных сил США, потерпевший крушение в уезде Дих-Як афганской провинции Газни.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в заявлении, опубликованном в интернете, заявил: «Американский самолет, находящийся здесь с разведывательной миссией, был сбит. Большинство офицеров погибло». Он утверждал, что на борту самолета находились высокопоставленные офицеры ЦРУ.

«Произошедшее не окажет никакого влияния на продолжающиеся переговоры о выводе войск США из Афганистана. Соглашение еще не достигнуто, и американцы тоже продолжают свои атаки», - приводило британское издание The Guardian слова представителя талибов.

СМИ сообщали, что на борту самолета был установлен воздушный узел связи и ретранслятор (BACN - Battlefield Airborne Communication Node). Американские военные описывают его как «Wi-Fi в небе», передвижной спутник связи для поддержки проведения миссий в отдаленных районах без существующей инфраструктуры.

В декабре прошлого года под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги разбился истребитель Су-57. Пилот успел катапультироваться, и уже на следующий день после катастрофы стало известно, что его отпустили из больницы после проведения обследований.

Перед крушением самолет самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль, когда находился на высоте 8 км. Это произошло во время испытательного полета после отказа системы управления.

Причиной случившегося мог стать отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета - она отвечает за команды на отклонение рулей управления и задействует механизацию крыла. Система могла выйти из строя из-за отказа одного из ее компонентов или сбоя ПО. К тому же не исключено, что в полете могла отказать двигательная автоматика.

По словам экспертов оборонно-промышленного комплекса, (ОПК), Су-57 обладает многоступенчатой системой защиты от ошибок пилотирования, которая не позволит летчику вывести самолет на критические режимы полета. Во время крушения пилот пытался перевести машину в горизонтальное положение в ручном режиме, но не смог сделать этого.

Самолет принадлежал заводу-изготовителю в Комсомольске-на Амуре.

Рафаэль Фахрутдинов