Пусковая платформа "Морского старта" прибыла в порт Приморья

Ее доставили на грузовом судне Xin Guang Hua

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Стартовая платформа "Морского старта" преодолела Тихий океан и прибыла в российский порт Славянка в Приморье. Об этом написал генеральный диреткор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter в среду.

Такие мигранты нам нужны: Стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке. Циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан pic.twitter.com/X8A7nbO5aO - Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 25, 2020

"Такие мигранты нам нужны: стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке. Циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан", - написал Рогозин.

Пусковую платформу доставили на грузовом судне Xin Guang Hua (Гонконг). Ожидалось, что она прибудет на Дальний Восток 29 марта.

17 марта в порт Славянка прибыло командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт". По данным портала, судно вышло из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Изначально оно должно было прибыть на Дальний Восток 16 марта.

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.