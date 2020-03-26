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РИА Новости

Минобороны Чехии сократит годовой бюджет на $126 миллионов

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Прага
Прага.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ПРАГА, 25 мар – РИА Новости. В связи с необходимостью выделения правительством средств на борьбу с коронавирусом, минобороны Чехии сократит свой бюджет на 2020 год на 2,9 миллиарда крон (около 126 миллионов долларов), сообщил во вторник вечером журналистам глава военного ведомства Лубомир Метнар.

"Минобороны располагает бюджетом на этот год в размере 75,5 миллиарда крон (около 3,3 миллиарда долларов), однако в связи с пандемией коронавируса он будет снижен на 2,9 миллиарда крон. Это максимально возможная поддержка государства со стороны нашего ведомства. Экономия не коснется ключевых модернизационных задач. Перевооружение армии должно продолжаться", - сказал Метнар. Министр также не исключил возможное сокращение набора новых военнослужащих.

В течение последних пяти лет бюджет минобороны решением правительства неуклонно повышался с целью достижения к 2024 году необходимого для страны-члена НАТО уровня в 2% ВВП. В настоящее время бюджет чешской армии составляет около 1,3% ВВП.

На вечер вторника в Чехии заболевание COVID-19 обнаружено у 1394 человек, трое больных скончались, восемь человек выздоровели.

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Страны
Россия
Чехия
Проекты
2020-й год
NATO
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