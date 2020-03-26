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РИА Новости

Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Тургиев

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия при необходимости будет готова помочь США в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать - Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - говорится в сообщении посольства РФ в США в Facebook.

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в США во вторник вечером достигло 53,6 тысячи, скончались 703 человека.

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Иран
Италия
Китай
Россия
США
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