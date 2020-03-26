Дотянуться до России: зачем армии США новая сверхдальнобойная гаубица

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Выстрел на расстояние от Вашингтона до Аннаполиса — дальнобойность у новой американской пушки рекордная. На испытаниях перспективная самоходная гаубица ERCA (Extended Range Cannon Artillery — ствольная артиллерия повышенной дальности) поразила цель на дистанции 65 километров. Сухопутные войска получат орудие к 2023-му. Что это за оружие и зачем оно армии США — в материале РИА Новости.

Два снаряда

Перспективную систему испытали в начале марта на полигоне Юма в Аризоне. Портал defensenews.com сообщает, что огонь вели из 155-миллиметрового орудия XM907 длиной 58 калибров двумя типами снарядов — управляемым Excalibur, стоящим на вооружении, и экспериментальным активно-реактивным XM1113 с повышенной дальностью. Оба боеприпаса успешно поразили малоразмерные цели. Причем неизвестно, была ли эта дальность максимальной.

Новую артиллерийскую систему разработали быстро. Контракт с компаний BAE Systems подписали в июле прошлого года. Речь шла об интеграции перспективной пушки XM907 с шасси самоходок M109A7 Paladin и изготовлении опытной партии из 18 машин. Гаубица получила обозначение XM1299.

Информации об этом оружии в открытых источниках пока мало. Известно, что орудие оснастят новой системой управления огнем и навигационным комплексом, рассчитанным на работу в условиях радиоэлектронного подавления. Автомат заряжания позволит вести огонь со скоростью до десяти выстрелов в минуту. По мнению американских экспертов, XM1299 сможет на равных вести артиллерийские дуэли с близким по силе противником. Под ним, конечно же, подразумевается Россия.

Прилично отстали

Еще в конце 2017-го американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад о боевых возможностях российских Вооруженных сил. Выводы экспертов однозначны: нахрапом самую большую страну в мире завоевать не получится. Одна из главных опасностей для американских сухопутных сил в гипотетическом вооруженном конфликте, по мнению специалистов, — артиллерия.

В докладе подчеркивается, что в случае войны Россия постарается нанести максимальный урон наземным войскам противника, не вступая с ними в прямой огневой контакт. Будут широко применяться удары во фланги, маневрирование и блокирование наступающих подразделений для их последующего уничтожения артиллерией.

"В этой области у русских преимущество над западными армиями, — отмечали в RAND. — К примеру, в бригаде американских Сухопутных войск есть лишь один артиллерийский батальон. В российских частях и соединениях гораздо больше подразделений огневой поддержки".

Эксперты указывали, что мотострелковой бригаде из трех мотострелковых и одного танкового батальона часто придают для усиления два батальона самоходной и один батальон реактивной артиллерии — и это далеко не предел.

Самоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6 Источник изображения: © AP Photo / Kim Hong-Ji , Pool

"В случае боя "один на один" американская бригада столкнется с противником, обладающим большим количеством пушек и РСЗО, способных использовать широкую номенклатуру боеприпасов и бить гораздо дальше. Здесь у русских однозначное преимущество", — признавали аналитики.

Действительно, в артиллерии, как ствольной, так и реактивной, США всегда догоняли Россию. У американцев на вооружении до сих пор различные модификации САУ М109, поступившей в войска еще в далеком 1963-м. Даже самые последние ее версии уступают по дальности стрельбы и скорострельности российским гаубицам "Мста-С" и "Коалиция", а также некоторым европейским и китайским "одноклассникам".

Автомат заряжания появился только на последней модификации M109A7, принятой на вооружение в 2012-м. Скорострельность повысилась с трех выстрелов в минуту до шести, но "Мста-С" выпускает по цели за то же время до десяти снарядов.

Против "Коалиции"

На самом деле это давняя история. Еще в конце 1980-х специалисты промышленного гиганта General Dynamics приступили к разработке перспективной машины XM2001 Crusader.

Гаубица XM2001 Crusader Источник изображения: © Фото : Public domain

В самоходке, вышедшей на испытания в 1999-м, применили все новейшие технологии. Машину буквально нафаршировали электроникой. Автомат заряжания, скорострельность — десять боеприпасов в минуту, снаряды Excalibur били на рекордные 57 километров. Однако в 2002-м проект закрыли из-за чрезмерной дороговизны. Одна единица XM2001 обошлась бы казне в 25 миллионов долларов.

Экспериментальная самоходная артиллерийская установка XM1203 NLOS-C Источник изображения: © Фото : U.S. Army

Еще один перспективный проект — САУ XM1203 NLOS Cannon, элемент программы создания боевой техники будущего Future Combat Systems. Основное отличие от M109 — меньший вес, 18 тонн против 32. Скорострельность — шесть выстрелов в минуту. Но в 2009-м от программы Future Combat Systems отказались в связи с изменением оборонной стратегии Пентагона.

Конечно, опыт, приобретенный при разработке XM2001 и XM1203, помог проекту XM1299. Сравнивать эту самоходку с новейшей российской САУ "Коалиция-СВ" пока сложно из-за недостатка информации по обеим системам. Но, похоже, американская машина все же уступает конкуренту.

Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Так, заявленная дальность "Коалиции-СВ" — 80 километров против 70 у XM1299. Скорострельность российской САУ точно не известна, но, по словам разработчиков, — больше десяти снарядов в минуту. Наконец, "Коалиция-СВ" оборудована более мощным двигателем — 1000 лошадиных сил против 600. Значит, сможет значительно быстрее менять огневую позицию.

Стратегическая пушка

Но американцы не собираются останавливаться на достигнутом. Параллельно с программой XM1299 они разрабатывают стратегическую пушку сверхбольшой дальности, способную вести огонь на 1000 морских миль (1852 километра).

Прототип этого чудовища планируют продемонстрировать в 2023-м. В октябре минувшего года американский генерал Джон Рафферти объяснил журналистам, что добиться такой поразительной дальности удастся за счет применения "прорывных технологий". Каких именно, он не уточнил, однако дал понять, на кого нацелена новая пушка.

"Дальность стрельбы — ключевой показатель при соперничестве с Россией и Китаем, — сообщил генерал. — Комбинации их дальнобойных систем ПВО, артиллерии и комплексов береговой обороны, работающих в связке с загоризонтными радарами, сложно что-то противопоставить. Сухопутным войскам нужно оружие класса "земля — земля", способное пробиться через эту многослойную линию защиты, уничтожить ее ключевые элементы и дать возможность действовать другим силам. Стратегическая пушка позволит поражать цели в глубине обороны противника. Причем по сравнению с перспективными гиперзвуковыми ракетами ее боеприпасы будут гораздо дешевле".

Таких дальнобойных орудий мир еще не видел. Но не факт, что эту пушку когда либо примут на вооружение и вообще создадут. Дальности в тысячу морских миль для ствольной артиллерии добиться невозможно — это противоречит законам физики. Просто армейские генералы любят пугать правительство российской или китайской угрозой, когда нужно выбить побольше денег из бюджета.